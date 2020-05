Ühendemiraatide lennufirmade hinnangul võtab nõudluse taastumine aega aastaid

Umbes 85 protsenti maailma lennufirmadest võivad riigiabita aasta lõpuks finantsraskustes olla, ütlesid Emiratesi president Tim Clark ja Etihadi tegevjuht Tony Douglas USA-AÜE ärinõukogu videokonverentsil.

Clark ja Douglas kordasid oma veendumust, et kuni tõhusa koroonaviiruse vaktsiini laialdase kättesaadavuseni jääb reisijate käitumine varasemast erinevaks, teatas ärinõukogu.

Nõudlust ja tegevust mõjutavad püsivad piirangud nagu 14-päevased karantiinid, testimine ja sotsiaalne distants, ütlesid nad.

Emiratesil ja Etihadil on kummalgi üle 370 lennukist koosnev lennupark, mis on alates märtsist suuremalt jaolt tegevusetult seisnud. Jätkatud on vaid üksikuid lende välismaalaste kojuviimiseks Araabia Ühendemiraatidest.

Dubai peaks hakkama turiste taas vastu võtma juulis, pärast nelja kuud pandeemiast tingitud seisakut, ütles kohalik ametnik.

Reisitegevuse naasmine oleks aga järkjärguline ja see võidakse septembrini edasi lükata, ütles Dubai turismiameti peadirektor Helal al-Marri.