Aas ütles "Vikerhommikus", et valitsus kuulab otsuste tegemiseks taas ära teadusnõukoja, kes on olnud seda meelt, et piiranguid võiks leevendada, ka kaubanduskeskuste osas.

"Mitte küll täielikult. Eks me täna arutame, mis ulatuses: juttu on olnud toidupoodidest, toitlustuskohtadest. Mis saab olukord olema näiteks kaubanduskeskuste mängusaalidega või meelelahutuskohtadega, see on nüüd küll iseküsimus," avas ta lähipäevade plaane, lisades, et kui valitsus esmaspäeval või teisipäeval otsustab positiivselt, siis jääb kaubanduskeskustele ka piisavalt ettevalmistusaega avamiseks.

Seda võimalust, et osa leevendusi läheb Tallinnast mööda, Aas ei poolda. Tallinna linnavalitsuse mõnevõrra karmimad meetmed võrreldes teiste omavalitsustega on Aasa sõnul tulnud sellest, et ülemöödunud nädal oli Tallinnas nakatumiste osas olukordi, mis ärevaks tegid.

"Aga eelmisest nädalast, eriti selle lõpus on haiguse suunad olnud küll sellised, et mõistlik oleks leevendustega edasi minna. Oluline on see, et kui (leevendamis)otsus tuleb, siis see kehtiks üle Eesti, sest suuremad keskused on Tallinnas, ja kui nemad kinni jäävad ja inimesed tahavad minna ikkagi midagi ostma, siis väiksemates kohtades, väiksemates kaubanduskeskustes võib see probleemiks osutuda."

Lisaks kaubanduskeskuste taasavamisele tuleb Aasa sõnul vaikselt mõelda ka sellele, et kui olukord püsib endiselt positiivne, siis tuleks leevenduste osas edasi minna muuseumite, raamatukogude ja teiste selliste paikadega.

"Kindlasti tuleb ühel hetkel hakata mõtlema selle peale, mis saab spaadest, millal seal majandustegevust lubada. Ilmselt kõige viimasesse järjekorda paraku ikkagi jäävad meelelahutuskohad." Ka need otsused sõltuvad sellest, mida arvab teadusnõukoda, kellega valitsus kohtub teisipäeviti.