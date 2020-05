"Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate viis asutust, kokku plaanitakse koondada 317 inimest. Neist kolm on majutus- ja toitlustusvaldkonna ettevõtted. Üks info- ja sidevaldkonna ettevõte ja üks hulgi- ja jaekaubandusettevõte," ütles töötukassa analüüsiosakonna juhataja Margit Paulus ERR-ile.

Hotellidest on koondamisteate esitanud lisaks möödunud nädalal sellest teatanud Radissonile ka Swissotel, mis esialgseid teateid koondamisest ei kommenteerinud. Radissoni hotelli peadirektor Kaido Ojaperve sõnul plaanib ettevõte koondada praegustest töökohtadest ligikaudu pooled. 70 töökohta koondab ka Meriton.

Töötute arv jätkab kasvu

Töötute arv kasvas nädalaga kahe protsendi võrra. Pühapäevase seisuga oli töötukassa andmetel töötuna arvel 48 822 inimest ja registreeritud töötuse määr oli 7,5 protsenti. Möödunud nädalal registreeriti 1534 uut töötut, nädal varem 1950 uut töötut. Aprillis registreeriti töötuid kokku 11 190, mida on 23 protsenti enam kui märtsis.

Pauluse sõnul on töötute arv kasvutrendis ning eelkõige kasvab see kaubandus- ja kliendideeninduse valdkonnas aga ka ehitussektoris ning toitlustus- ja majutusettevõtetes.

Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 34 protsenti olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Koondatute osakaal on võrreldes üle-eelmise nädalaga veidi suurenenud. Kõige suurem on töötuse kasv olnud Tallinnas, Harjumaal ja Hiiumaal.

Märtsi töötasu hüvitamiseks on avalduse esitanud 6407 asutust, kes on taotlenud töötasu hüvitamist 32 802 inimesele. Aprilli eest on töötasu hüvitis määratud 15 asutuse 5688 töötajale. Kokku on määratud hüvitiste kogukulu esmaspäeva hommikuse seisuga 33,1 miljonit eurot.