Eestis on praegu töötuna end registreerinud ligi 49 600 inimest, nädala lõpuks ületatakse tõenäoliselt 50 000 piir. See tähendab, et veidi vähem kui kahe kuuga on juurde tulnud ligi 20 000 töötut.

Koroonakriisi alguses kehtestatud töötukassa palgahüvitist saab tööandja küsida igale töötajale kahe kuu kohta. Seega esimesed taotlused, kus paluti toetust märtsi ja aprilli eest, on lõppenud ning neile veidi rohkem kui 10 000 töötajatele enam palgahüvitist küsida ei saa.

Töötukassa teenusejuht Livia Laasi sõnul ei tohi hüvitise saajat koondada samal või järgmisel kuul, kui ta on hüvitist saanud, mis tähendab, et kui tööandjal tekib nüüd vajadus nende töötajate koondamiseks, saab see kõige varem juhtuda juunis.

"Need on tööandjad, kelle puhul hüvitis on aidanud mingis mõttes koondamist edasi lükata. Nüüd oleneb hästi palju siseriiklikust olukorrast, kas nad suudavad oma töö kiiresti ümber mõtestada või käima lükata või tööandja ikkagi ei saa jätkata kõigi töötajatega," rääkis Laas.

Reede hommiku seisuga oli 13 400 asutust esitanud palgahüvitamise avalduse, kuid kuu alguse tõttu muutub see arv tundidega ja selgem pilt on ees uue nädala alguseks. Väljamakseid on tehtud ligi 84 miljoni euro eest.

Kollektiivseid koondamisi ligi 100

Reede hommikuks oli kollektiivse koondamise teate töötukassale esitanud 94 asutust 2300 töötaja kohta. Seejuures eile tuli kaheksa teadet hotellide kohta, mis kõik kuuluvad Hestia hotellide gruppi, kus plaanitakse koondada 260 töötajat. Kõrghooajal pakub hotellikett tööd 400 kuni 500 inimesele.

Hestia Hotel Groupi tegevjuht Kaisa Mailend ütles, et turismi taastumist oodatakse kahe kuni nelja kuu jooksul ja plaane tehakse selliselt, et hotellid oleks valmis turiste vajadusel vastu võtma.

"Kui tulevikus on vaja lisatööjõudu, siis minu jaoks on see positiivne probleem. Teeme esmajärjekorras pakkumise endistele töötajatele, kui nad veel vabad on," lisas ta.

Livia Laasi sõnul on kõige rohkem kollektiivseid koondamisi toimunud turismi, majutuse ja toitlustuse sektoris. Tihedalt kannul on töötlev tööstus, mida mõjutab tema hinnangul halvenenud majandusolukord ning kriisist kahjustada saanud eksport ja import.

Laas tegeleb töötukassas peamiselt tööandjate nõustamisega ja tema hinnangul on võimalus, et praegu koondatud töötajad võetakse paari kuu pärast tööle tagasi. "Kasutatakse erinevaid variante. Hea töötaja võetakse kindlasti tagasi, kui tööandjal vähegi võimalust on," märkis ta.

Eelkõige kasutavad tööandjad riigi toetusmeetmeid selleks, et raskeid otsuseid edasi lükata. "Otsused on seotud sellega, et tööandja jääks püsima ja ühel hetkel saaks tegevusega ikkagi jätkata ja ka töötajad tagasi võtta. Kindlasti tööandjad püüavad korraldada nii, et hoida neid inimesi, kes on head töötajad ja teavad kuidas tööandja juures toimetatakse," märkis Laas.

Mai alguses hüppeline taotluste kasv

Mai algusega tuli töötukassale väga palju uusi taotlusi töötasu hüvitamiseks. Laasi sõnul on sellel väga selge põhjus.

"Tööandjal on seadusest tulenev kohustus, et kui ta soovib töötajate töötasu või töömahtu vähendada, siis ta peab sellest 14 päeva ette teatama. Sellest sõltuvalt on tööandjaid, kellel ei olnud märtsi eest võimalik taotleda. Esimene võimalus oli aprilli eest ja sellest ka mai alguse suurem taotluste arv," selgitas Laas.

Millal võiks hakata olukord leevenema? Livia Laas meenutas, et töötasu hüvitisel on praegu ajaline piirang ja kas sellega võib tulla ka mingeid muutusi, seda otsustab valitsus. "Kindlasti ei ole taastumine kiire, tõenäoliselt töötute arv kasvab vähemalt suve lõpuni. Õnneks on ka palju tööandjaid, kes ei koonda, vaid otsivad tööjõudu juurde," lausus ta.