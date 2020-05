Austraalias elav eestlane Marju Greenwell ütles, et loodus on taastunud ulatuslikest metsapõlengutest, mis riiki mõni kuu tagasi laastasid.

Greenwell ütles "Ringvaatele", et tulekahjud lõppesid märtsi keskel ning kuna on sügis, siis on jahe ja sajab ka palju vihma ja tänu sellele on ka metsapõlengute osas praegu rahulik.

Greenwelli sõnul on ka põlengutes palju kannatada saanud loomariik taastumas. "Paar päeva tagasi mees teatas, et metsast on leitud on koaalakakat. See tähendab, et see on väga hea uudis, et koaalad ja ka kängurud on leidnud tee koju tagasi. Seal, kus koaalakakat leiti, on piirded ümber, seal ei tohi ühtki puud maha võtta," rääkis ta.

Greenwelli sõnul on koaalahaiglatest viidud paljud loomad metsa tagasi. "Räägitakse, et on küll paljud surnud, aga loodus teeb oma töö ja paljud koaalad on juurde sündinud üle Austraalia. Loodus teeb oma töö ja kõik on ilusasti taastunud," lisas ta.

Tema sõnul oli juba paar nädalat pärast metsatulekahjusid näha, et puudel hakkasid kasvama uued oksad ja lehed. "Nüüd on meil siin täitsa roheline, polegi tunnet, et siin oleks põud olnud," lisas ta.

Esmaspäeva õhtul kell 22.10 on ETV eetris dokumentaalfilm "Austraalia tules", mis räägibki riiki laastanud metsapõlengutest.