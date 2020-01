Richmondist kustutustöödeks õhku tõusnud C-130 Hercules tüüpi lennuk kukkus alla New South Walesi osariigis Snowy Mountainsis, kus põleb 94 000 hektaril metsatulekahju.

"Saan kohapealsete teadete pinnalt öelda vaid, et lennuk kukkus alla ning õnnetus põhjustas suure tulekera," lausus tuletõrje esindaja Shane Fitzsimmons. Tema sõnul olid kõik hukkunud ameeriklased.

"Kahjuks oleme seni suutnud leida vaid vraki ja allakukkumise koha. Ellujäänuid meil leida õnnestunud ei ole."

USA Oregoni osariigi firma Coulson Aviation teatas avalduses, et üks tema Lockheed C-130 lennukitest läks Austraalias kaduma kustutusmissiooni käigus.

Lennuki allakukkumist ja kolme inimese hukkumist kinnitas ka New South Walesi juht Gladys Berejiklian. Tema sõnul on Snowy Mountainsis kohapeal üle 1700 tuletõrjuja ja vabatahtliku ning tasemel "hädaolukord" põleb viis tulekahju.

Austraalia metsapõlengud ägenevad ja pealinna lennujaam tuli sulgeda

Austraalia ida- ja kaguosas asusid nekhapäeval maastikupõlengud suure õhusooja ja tugevate tuulte tõttu taas ägenema ning ametnikud pidid kahe tulekahju ühinemise tõttu sulgema pealinna lennujaama.

Vähemalt seitse tulekahju liigitati hädaolukorraks. Neist üks asub Snowy Monaro piirkonnas, kus võimud kaotasid kontakti leeke kustutanud lennukiga.

"Kohalikud meeskonnad andsid mõista, et lennuk või alla kukkuda," ütles Uus-Lõuna-Walesi tuletõrje. Lennuki otsingud on pooleli.

Tulekahjud sundisid ametnikke sulgema ka Canberra lennujaama, sest rajatisest lõunas ja läänes kontrolli alt väljas põlevad tulekahjud ühinesid ning ähvardavad kolme eeslinna.

Sydneys kasvas õhutemperatuur 40 kraadini ning linna loodeosas asuva eeslinna juures puhkes samuti tulekahju.

Sünoptikud ennustavad mõnele piirkonnale kuni 90-kilomeetrise tunnikiirusega tuult, kuid Uus-Lõuna-Walesi tuletõrje juhi Shane Fitzsimmonsi sõnul on tuul oodatust tugevam, eriti osariigi kaguosas.

Tugev tuul annab tulekahjudele jõudu juurde ning rööpselt takistab leekide õhust kustutamist. "Üritame kaasata mõned meie suurtest kustutuslennukitest ja väga suurtest kopteritest, aga see on osutumas väga raskeks. Nende lennutamiseks on liiga ohtlik," ütles Fitzsimmons.

Ta hoiatas, et tuletõrjujatel ja elanikel seisab ees pikk ja väga raske pärastlõuna.

Jahedam ilm peaks naasma reedel, kuid metsatulekahjudeks soodsaid päevi peaks tulema veel nädalate jagu.

"Siin Uus-Lõuna-Walesis ei lõppe tulekahjuhooaeg tavaliselt enne märtsi lõppu," ütles Fitzsimmons.