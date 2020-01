Professor: Austraalia põlengutes on hukkunud rohkem kui miljard looma

Sydney Ülikooli professor Chris Dickman ütles, et septembrist saadik on Austraalia maastikupõlengute tulemusena hukkunud rohkem kui miljard looma.

Seda, et äsjased tulekahjud on mõjunud Austraalia loodusele laastavalt, on varem rõhutanud ka paljud teised eksperdid. Näiteks kinnitasid võimud pühapäeval seda, et tules on hävinud pool Austraalia haigusvabade koaalade populatsioonist. Samuti on lisaks maastikupõlengutele muutnud Austraalia ainulaadset loodust aastatega üha laienev põllumajandussektor, vahendasid Axios ja Vox.

Professor Dickman rõhutas, et miljard hukkunud looma on tegelikult üsna konservatiivne hinnang ja tegelik kahju loodusele võib olla isegi veel suurem.

Tule hävitustöö täpset ulatust on hetkel veel raske hinnata, sest mitmel pool on ligipääs põlengualadele raskendatud.

Kagu-Austraalia võimud ärgitavad inimesi evakueeruma

Austraalia võimud ärgitasid neljapäeval riigi kaguosas lõõmavate metsatulekahjude teel elavatel inimestel evakueeruda, sest ilm läheb järgmisel kahel päeval kuumemaks ja tuulisemaks.

Uus-Lõuna-Walesi tuletõrje ütles Sydneyst lõunas asuvate Nowra, Narooma ja Batemans Bay rannikulinnade elanikele, et loodest puhuv tuul tõukab tulekahjud taas ranniku suunas.

Puhkajad on viimastel nädalatel taandunud piirkonna randadele ja ookeani, sest hävitavad leegid ja lämmatav suits ähvardavad sealseid linnu.

Kõrvalasuvas Victoria osariigis saadeti tuleohus elavatele inimestele korraldus reageerida evakuatsioonihoiatustele kiirelt.

"Me ei saa teie turvalisust tagada ja ma ei taha panna päästjaid - olgu nad siis vabatahtlikud või makstud töötajad - ohtlikku olukorda, sest inimesed ei järginud neile antud nõu," ütles Victoria juht Daniel Andrews.

Ohuala õhutemperatuur peaks kerkima reedel üle 40 kraadi.

"Kui te saate lahkuda, siis peaksite lahkuma, sest homme saab olema ohtlik ja dünaamiline päev," ütles Victoria kriisivolinik Andrew Crisp.

Austraalia kaguosas vältav enneolematu tulekahjukriis on nõudnud alates septembrist vähemalt 26 inimelu ning hävitanud üle 2000 elamu.

Austraalia Victoria osariik pikendas katastroofiolukorda

Austraalia Victoria osariik pikendas ohtlike metsapõlengute tõttu kehtestatud katastroofiolukorda, sest reedest oodatakse tulekahjudele soodsamat ilma, teatas kohalik meedia.

Osariik ärgitas inimesi jälgima eluohtlike tingimuste arenguid, kuna reedel saab tuleoht olema äärmiselt suur, rääkis ringhääling SBS.