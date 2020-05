Soome valitsus otsustas esmaspäeval, et 14. maist alates lubatakse töörännet Schengeni alal, mis tähendab, et Soomes tööl käivad eestlased saavad taas kahe riigi vahel liikuda. Piiriületust lubatakse töölepingu alusel või väga kaalukatel isiklikel põhjustel.

Töörände lubamisest teatas Soome peaminister Sanna Marin esmaspäeval pärast kahel päeval toimunud valitsuse istungit, kus arutati piirangute kaotamise strateegiat.

Peale töörände lubatakse ka vältimatu põhjusega reisimine. Siseminister Maria Ohisalo sõnul tuleb Soomesse saabujatel endiselt järgida kahe nädala jooksul iseseisvalt karantiini reegleid, mis tähendab, et Soome saabumise järel võivad nad küll töö ja elupaiga vahel liikuda, kuid ilma põhjuseta ringiliikumine pole soovitatav.

"Kuigi piiriületust leevendatakse, soovime endiselt, et inimesed hoiaksid kinni 14 päeva pikkusest iseseisvast (omaehtoisesta) karantiinist pärast riiki saabumist. Eeldame kõigilt kõigi füüsiliste kontaktide piiramist vastavalt võimalustele. Tööle võib loomulikult minna, aga kontaktide vähendamine miinimumini on endiselt väga tähtis," ütles Ohisalo.

Soome piiril peab riiki saabuja kinnitama, et ta on iseseisva karantiini kohustusest teadlik.

Ohisalo sõnul kaotati piirangud ka seetõttu, et paljud eestlased, kes valisid piirangute alates Soome jäämise, pole oma peret kaua näinud.

Endiselt soovitab Soome valitsus tungivalt oma kodanikel välismaale mitte reisida.

Kuidas ja millal lubatakse Soome saabuvatele laevadele müüa reisijatele pileteid, veel täpsustatakse. Ohisalo ütles, et selle üle veel arutletakse. "Enim on tahetud, et Soomest saaks minna tagasi koju Eestisse ja tulla tagasi," lausus ta.

Soome valitsuse pressiteates lisati, et täpsema kava piiride järk-järgulise avamise kohta esitab siseministeerium.

Soome valitsus otsustas ka, et 1. juunist tohib avada restoranid. Kehtima jäävad esialgu tõenäoliselt piirangud, näiteks vahemaade ja külastajate arvude kohta.

Juunis lubatakse korraldada ka spordivõistlusi, kuid eritingimustel, mida veel täpsustatakse.

Juuni algusest leevendatakse kogunemispiiranguid, senise 10 inimese asemel võib siis koguneda maksimaalselt 50 inimest.

Juuni algusest lubatakse järk-järgult avada muuseumid, raamatukogud, teatrid, rahvusooper, kultuurimajad, rahvusarhiivi teenindusruumid, ujulad ja teised spordirajatised.

14. maist lubatakse Soome koolides taas koolimajades õpet alustada.

Reinsalu: Soomest naasejatele ei kehtestata karantiini

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul toob Soome valitsuse otsus leevendust eelkõige inimlikus vaates.

"Loodame, et saame lähiajal ka (soomlastelt) täpseid detaile, kuidas protseduur toimuma hakkab," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

"Me oleme huvitatud, et Eesti inimesed saaksid võimalikult kiiresti infot selle kohta, mis puudutab reisimist parvlaevadel. Üks asi on teoreetiline võimalus riikide vahel liikuda, teine on praktiline. Meie huvi on koostöös Soome riigiga panna paika detailid," lausus ta.

Reinsalu sõnul on oluline, et reisikeelu kadudes ei hakkaks kahe riigi vahel liikuma inimesed, kellel on viirusnähud. Oluline on tema sõnu laevadel ja sadamates distantsi hoidmine ja desinfitseerimisvõimaluste olemasolu.

Eesti kodanike puhul, kes Soomest Eestisse nüüd naasevad, Reinsalu sõnul karantiini põhimõtet kehtestatud ei ole.

Reisijate üle piiri lubamise kohta Reinsalu sõnul praegu kuupäevi paigas pole. "No see aeg tuleb. Ma pole hiromant. Aga ma annan Eesti rahvale lubaduse, et see tuleb. Seda ootame mõlemal pool Soome lahte pikisilmi," lausus ta.