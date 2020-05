Soome valitsuse esmaspäevane otsus leevendada Eesti ja Soome vahelisi liikumispiiranguid ei toonud täit selgust, kuidas kõik praktiliselt toimuma hakkab. Seni on kindel vaid see, et alates 14. maist tohivad Eesti kodanikud siseneda Soome töö- või käsunduslepingu alusel või mõjuval perekondlikul põhjusel.