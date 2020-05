Kihnule teeb muret suure meretuulepargi rajamine saare lähistele

Kihnu saare elanikud ei ole rahul, kuidas on alanud Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Green meretuulepargi ettevalmistustööd Pärnu lahes. Kihnlaste hinnangul ei ole tarbijakaitse ja tehnilise järelelvalve amet (TTJA) järginud kõiki keskkonnamõju hindamise koostamiseks vajalikke protseduure.

"Meid pani nördima tehnilise järelevalve ameti tegevus - kuidas see on tegutsenud tuulepargi keskkonaamõju hindamise programmi avalikustamisel. Meie arvates ei ole kogukond Kihnus ega Häädemeestel, mis on pargile lähimad kohad, piisavalt kaasatud," ütles Kihnu vallavanem Ingvar Saare "Vikerhommikus".

Saare selgitas, et pargi rajamiseks on vaja koostada keskkonnamõju hindamine, selleks on vaja omakorda koostada keskkonnamõju hindamise programm, mis sisaldab neid uuringuid, mida tuleb keskkonnamõju hindamise raames teha. Kui neid uuringuid kirjas ei ole, siis neid ka arendaja ei tee.

TTJA pani programmi ettepaneku välja täpselt eriolukorra aja alguses 12. märtsil ja see kestis 31. märtsini. Kui aga Kihnu vald tegi 30. märtsil ettepaneku seda pikendada, siis seda ei arvestatud, rääkis Saare.

Teiseks ei täitnud amet Saare sõnul kohustust seda infot avalikult füüsiliselt jagada - pannes näiteks teate välja infotahvlile. Amet saatis omavalitsusele viite lingiga teatele, kusjuures link ei töötanud, lisas vallavanem.

"Kui räägime miljardiprojektist, siis selle algus on olnud väga konarlik," tõdes Saare.

Vallavanema sõnul on segadus ka tuulikute kõrgusega. Kui algselt pidid nende mastid olema 80-85 meetri kõrgused ja koos tiivikutega jääma 125 meetri kanti, siis nüüd räägitakse 300-meetristest tuulikutest.

Samuti ei ole teada, kuidas hakkab tuulikute tekitatav müra ja vibratsioon mõjuma Pärnu lahe kalastikule, kalapüük on aga Kihnu üks peamisi tegevusalasid.

Tuulikut tekitavad ka visuaalset reostust. Saare tõi näiteks Kihnust 39 kilomeetri kaugusel asuvaid Varbla tuulikuid, mida samuti saarelt näha on. Uued tuulikud peaks aga tulema saarest 10 kilomeetri kaugusele.

See aga tähendaks, et pargi omanik võiks tekkivaid kahjusid kohalikule elule kompenseerida, märkis ta. "Meie pole (tuulikute rajamise - toim.) vastu, vaid tahame, et analüüsitakse keskkonnamõju hindamise raames kõiki neid aspekte," rõhutas ta.

Enefit Green plaanib Pärnu lahte Kihnu lähistele ehitada 1000 MW võimsusega meretuulepargi, kuhu tuleks kuni 160 tuulikut.

"Kui see park tuleb, siis ehitame teist Ida-Virumaad, lihtsalt seekord taevasse," märkis Kihnu vallavanem Saare.