Aas ei toeta Eesti Energiale hiigeltuulepargi rajamiseks hinnagarantii andmist

"Seada ühele ettevõttele hinnagarantii tähendaks, et kõik meretuuleparkide arendajad saaksid tulevikus arvestada samasuguse hinnagarantiiga. See aga tähendaks, et me peaksime kõik tarbijatena selle garantii kinni maksma," vastas majandusminister Taavi Aas Vikerraadio saates "Uudis+" Eesti Energia juhi Hando Sutteri soovile saada valitsuselt Liivi lahe meretuulepargi rajamiseks hinnapõranda lubadus.

"Merel toetame ühendusi, aga pikaaegset hinnagarantiid me ei poolda," lisas minister Aas, viidates võimalusele toetada maksumaksja rahaga Liivi lahe meretuuleparkide ühendamist Eesti-Läti vahelise elektrikaabliga.

Minister väitis, et 2019. aastal, kui Jüri Ratase valitsus algatas Eesti Energia Liivi lahe tuulepargi hoonestusloa menetluse, ei olnud valitsusele teada, et energiafirma näeb tuulepargi rajamise eeldusena nn hinnapõranda või mõne muu toetusskeemi seadmist.

"Kindlasti mitte, see on väga värske ettepanek Eesti Energia poolt," ütles Aas.