Enefit Greeni 2019. aasta elektritoodang oli rekordiline

Toodetud elektrist ligi 85 protsenti tuli Enefit Greeni tuuleparkidest Eestis ja Leedus, mille aastane toodang ületas ühe teravatt-tunni piiri. Hea tuuleelektri toodangu võtmeteguriteks olid tuuleparkide parem töökindlus ja soodsamad tuuleolud.

"Suurepärane tulemus teeb rõõmu. Seda enam, et tuuleparkide töökindluse tagamiseks oleme teinud pingutusi ja näeme igapäevaselt vaeva selle säilitamise nimel," kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas pressiteate vahendusel.

1,2 teravatt-tunnist elektrist piisab aastaks ajaks ligikaudu 400 000 keskmise tarbimisega kodumajapidamisele.

"Lisaks olemasolevatele tuuleparkidele tegeleme aktiivselt uute tuuleprojektide arendamisega. On selge, et Enefit Greeni suurim kasv tuleb lähitulevikus just tuuleenergiast ja selles vallas on meil arendusprojekte nii Eestis kui ka näiteks Leedus ja Soomes," lisas Kärmas.

Suurimat taastuvenergia arendamise potentsiaali näeb Enefit Green lähiaastatel eelkõige Leedus. Sealse turu arendusportfellis on hetkel kolm tuulepargi projekti, mille koguvõimsus ulatub 350 megavatini.

Eestis arendavad Enefit Green ja Eesti Energia praegu kokku nelja tuulepargi projekti – kahte meretuuleparki Loode-Eestisse ja Liivi lahte, kuni 30 tuulikuga tuuleparki Läänemaale Ristile ning kuni 10 tuulikuga parki Pärnumaale Saarde valda. Lisaks soovib Eesti Energia jätkata Tootsi tuulepargi ehitusega, kui maa enampakkumisel omandada õnnestub.

Päikeseenergia valdkonnas oli 2019. aastal märgiline Enefit Greeni laienemine Poola turule, kus aasta keskel omandas ettevõte 19 päikesepargi projekti. Tänu sellele kasvas päikeseenergia portfell 26 megavatini. Aasta lõpuks tootsid Enefit Greeni päikesepargid Eestis ja Poolas 8,6 gigavatt-tundi elektrit, millest piisaks ligikaudu 3000 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektrivajaduse katmiseks. 2020. aastaks on Enefit Green seadnud eesmärgi oma päikeseenergia mahtu veelgi kasvatada.

Lisaks tuuleparkidele ja päikeseelektrijaamadele sisalduvad Enefit Greeni rekordilises 1,2 teravatt-tunnises aastatoodangus ka ettevõtte Iru, Paide, Valka ja Broceni elektrijaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud, mis kokku moodustasid 174 gigavatt-tundi elektrit.

Ettevõtte 2019. aasta soojatoodang Iru, Paide ja Valka jaamadest ulatus 447 gigavatt-tunnini, mis on 45 protsenti vähem kui 2018. aastal. Põhjuseks aasta varasemaga võrreldes palju soojem ilm.

"2020 tuleb põnev aasta, mil loodame jätkata Enefit Greeni tootmisportfelli kasvatamist. Lisaks keskendume olemasolevate varade veelgi nutikamale opereerimisele. Tahame kasvatada oma kõigi tootmisüksuste töö efektiivsust, suurendada toodanguid, ennetada seisakuid ja reageerida riketele varasemast veel paremini," kommenteeris Kärmas eelseisva aasta fookuseid.

Enefit Greeni taastuvenergia toodangu kasv on oluline, et jõuda lähemale Eesti Energia eesmärgile toota 2023. aastal 45 protsenti elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad 20 tuuleparki Eestis ja Leedus, neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal, 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas ning pelletitehas Lätis. Ettevõte on regiooni üks suurimaid taastuvenergia tootjaid.