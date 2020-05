Selle aasta lõpuks plaanitakse reformida Euroopa piiriüleste energiavõrkude (TEN-E) rajamise toetusreegleid. "TEN-E ülevaatamine on suunatud sellele, et Euroopa roheleppe toetamisega aidata kaasa Euroopa infrastuktuuri dekarboniseerimisele," öeldakse Euroopa Komisjonis ettevalmistatud sellekohases mõttepaberis, millest kirjutas veebiportaal Euractiv.com.

Komisjoni energeetikadirektoraadis koostatud visandis pakutakse piirideülese gaasitaristu toetamisel välja kolm võimalikku stsenaariumit.

Esimese ("Sujuv loobumine maagaasist") kohaselt toimuks üleminek maagaasilt keskkonnasõbralikematele kütustele sujuvalt ning Euroopa Liit jätkaks paralleelselt seniste taristuga uue, roheliste gaaside taristu rajamist.

Teise stsenaariumi ("Rohegaasi võrgustikud") järgi loobuks EL täielikult fossilsete gaaside kasutuse toetamisest ning keskenduks ainult senise gaasitaristu arendamisel taastuvate gaaside, vesiniku või elektri abil toodetava gaasi kasutuse toetamisele.

Kolmanda stsenaariumi ("Ainult elekter") ellurakendumisel loobuks Euroopa Liit täielikult gaasitorustike rahastamisest ning keskenduks ainult elektrivõrgu ja niinimetatud tarkade võrkude rajamise toetamisele.

Kui praegu rahastab Euroopa Liit TEN-E raames gaasiprojekte nii ülekandetorustike, kompressorjaamade kui ka gaasi ladustamise võimaluste rajamise juures, siis tulevased rahastusreeglid hakkavad lähtuma EL-i süsinikuvabaks muutmise eesmärgist, rõhutatakse dokumendis.

"Süsinikuneutraalsuse saavutamiseks sajandi keskpaigaks tuleb maagaas asendada EL-i gaasivõrgustikes taastuvate gaasidega," seisab mõttepaberis. Samas lisatakse, et tulevased taristuinvesteeringud peavad järgima tehnoloogia arengut nagu näiteks vesiniku kasutamine või elektri abil gaasi tootmine (power-to-gas, P2G). P2G on tehnoloogia, kus taastuvatest allikatest (näiteks elektrituulikute) elektri tootmisel ülejääv toodang rakendatakse hüdrolüüsi teel vesiniku tootmiseks, mis oleks võimaluseks energiat salvestada ja seda vajadusel uuesti kasutusse võtta.

Euractiv märgib ka, et EL-i rahastus fossiilset päritolu gaasi taristu rajamiseks hakkab igal juhul vähenema. Väljaanne toob esile, et Euroopa Investeerimispank otsustas novembris lõpetada fossiilkütuste kasutamiseks suunatud projektide rahastamise alates 2021. aastast.

Samuti viitab Euractiv.com Euroopa Parlamendi rohelise ilmavaatega liikmete hiljutisele pöördumisele, kes pahandasid selle üle, et EL-i rahastuse saanud energeetikaprojektide hulgas oli ka 32 gaasitaristu projekti.

Lisaks on Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident roheleppe eest vastutav Frans Timmermans öelnud, et tulevikus rahastab EL üksnes projekte, mis toetavad kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärki.

This was an important debate on how we prioritise investments in clean and future-proof infrastructure. To receive EU funding, projects on the PCI list will have to support our #EUGreenDeal ambitions. https://t.co/tulLgDW0SE