Euroopa Parlament tõrjus roheliste katse kärpida EL-i toetust energiaühendustele

Europarlamendi liikmed lükkasi häältega 443 - 169 tagasi ettepaneku mitte kinnitada Euroopa Liidu neljandat ühishuvi-projektide (PCI) loendit, mille esitas oktoobris veel Euroopa Komisjoni eelmine koosseis," kirjutab Euractiv.com. Rohelised leidsid, et Euroopa Liidu rahastamise aluseks oleva nimekirja kinnitamine oleks vastuolus Euroopa süsinikuneutraalsuse saavutamise eesmärgiga.

Loendis on 151 energiataristu projekti, millest 70 protsenti puudutavad elektriühendusi. Teiste hulgas on seal ka Balti riikide elektrisüsteemi Venemaa võrgust lahtiühendamiseks vajalikud projektid.

Samas on selles ka 32 gaasitaristu objekti, mille elluviimine ohustab kriitikute sõnul Euroopa püüdlusi saavutada süsinikuneutraalsus.

"Andes nendele projektidele prioriteetsuse ja rahalise toetuse, tsementeerib Euroopa oma sõltuvuse gaasist järgmiseks 40-50 aastaks ja raiskab 29 miljardit eurot EL-i maksumaksjate raha," leidis keskkonnagrupp Climate Action Network (CAN) Europe oma kommentaaris.

Parlamendis enne hääletust esinenud Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles, et jagab parlamendi nägemust "moodsast, puhtast, kindlast ja ja targast energiataristust" ning lubas, et töötab selle nimel, et projektid vastaksid EL-i huvidele. Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Euroopa Rohelise kokkuleppe valdkonnas Frans Timmermans lisas, et projektide lülitamine PCI-listi ei garanteeri veel nende rahastust ning iga üksikjuhtu käsitletakse kliimaneutraalsuse seisukohast.

Roheliste ettepaneku vastu hääletasid nii Euroopa Rahvapartei (EPP, sotsiaaldemokraatide, liberaaldomkraatliku Uueneva Euroopa fraktsiooni kui ka Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) ning Idenditeedi ja Demokraatia (ID) saadikud.