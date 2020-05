COVID-19 teadusnõukoja liige, matemaatikaprofessor Krista Fischer kinnitab, et haigestumiste langustrend järgib prognoosmudelit, kuid tõdeb, et Soomega piiri avamine lükkab prognoosi uppi, sest nakatumiste kasv on selle tulemusel ilmselt paratamatu.

Fischer ütleb, et nakatumiste langustrend on jätkunud prognoosikohaselt. Vahepealne hüpe haiglasolijate arvus oli seostatav Pärnumaa Tammiste hooldekodu haiguspuhanguga, mistap jäi kehtima prognoosi trend.

"Me oleme valitsusele öelnud, et võib küll piiranguid leevendada, nakkusoht pole nii suur, et peaks olema tõsiseid piiranguid palju," ütleb Fischer. "Kas peaksime päris loobuma distantseerumisest - ei julge kindlat jahhi öelda. Masskogunemised on ikka ohuga seotud. Palju võõraid inimesi kinnisesse ruumi kokku koguda pole veel hea mõte."

Laiaulatusliku seireuuringu tulemusel, mis tehti 2000 inimese seas, tuvastati kolm positiivset inimest.

"Nii et meie seas neid ikka on. Kui mitusada inimest oleks ühes teatrisaalis koos, siis see tõenäosus, et üks seal on nakkuse levitaja, pole väga väike," tõdeb Fischer.

Samas tõdeb Fischer, et paljudes piirkondades võib olukord, kus on ohutu "vanaviisi" suhelda, juba käes olla. Enne kõigist piirangutest loobumist soovitab ta aga ära oodata ka järgmiste seireuuringute tulemused.

Siiski möönab Fischer, et kuni kümneaastaste laste puhul pole distantseerumise ja 2+2 nõude järgimise ning üle kümneliikmelistest gruppidest hoidumine tingimata põhjendatud.

Piiri avamine muudab mängu

Prognoosi järgi jõuab nakatunute arv maikuu jooksul Eestis nulli ja haiglates peaks koroonaviirusega patsientide hulk jõudma nulli juuli alguseks.

Samas tõdeb Fischer, et Soomega piiri avamine lükkab Eesti teadlaste prognoosid ilmselt uppi, sest tõenäosus, et viirus sealt siia levima pääseb, on suur.

"Meie prognoos kehtib juhul, kui kõik jääb samaks, aga samaks see ju ei jää, sest piiranguid leevendatakse," ütleb Fischer.

Kui Eestis on hinnanguliselt 130 nakatunut miljoni inimese kohta, siis Soomes kaks korda rohkem - 260. Viimase kahe nädala jooksul on Soomes saanud diagnoosi 1400 inimest ehk need on aktiivselt haiged inimesed. Teadlased jälgivad hoolega, kas ja kui kiiresti viirus üle piiri liikuma hakkab.