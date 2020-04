Eriolukorras on võrreldes tavapärase ajaga üle Eesti väljas kaks korda rohkem politseipatrulle. Kui tavaliselt oleks päeval liikvel sadakond patrullautot, siis eriolukorras on neid kuni 200, ütles politsei- ja piirivalveameti Põhja prefekt Kristian Jaani ERR-ile.

Jaani tõi konkreetselt välja, et kolmapäeva pärastlõunal oli üle-eestliliselt väljas 165 patrulli ja rohkem kui 300 ametnikku. Ainuüksi Harjumaal ja Tallinnas oli väljas kokku 64 patrullautot.

"Eriolukorra vaates on äärmiselt oluline, et politsei nähtavus on tänavatel suurem kui ta on tavaolukorras. See, et mingisuguses konkreetses piirkonnas lühikesel ajahetkel võib näha rohkem patrullekipaaže väljas, ongi väga hea," ütles Jaani.

Jaani selgitas, et patrullide välja saatmine oleneb paljudest asjaoludest, üheks suureks mõjutajaks on ilm, mille tõttu võib muutuda liiklusturvalisus tänavatel.

Lisaks on PPA juba ennetevalt nädalavahetuseti või riiklikel pühadel looduskaunistes kohtades kohal, et inimesi suunata 2+2 reeglit täitma ja selgitama selle olulisust, ütles Jaani.

"Täna peame arvestama seda, et kuskil 40 protsenti väljakutsetest on Covid-väljakutsed. Meie patrullid reageerivad sündmustele, kus inimesed rikuvad näiteks 2+2 reeglit," ütles Jaani ja tõdes, et tegemist on väga suure osakaaluga.

Lisaks kutsutakse politseinikke kauplustesse, kus reegleid ei järgita või pole seda võimalik teha. Jaani selgitas, et neil juhtudel tegelevad politseiametnikud kaupluse- ja turvatöötajate nõustamise ning aitamisega, et vajalikest piirangutest saaks kinni pidada.

Muu hulgas on PPA terviseameti soovitusel ära jätnud aktsiooni "Kõik puhuvad", sest alkomeetrite kaudu võib nakkus levida.

Samas on Jaani sõnul saadud kätte rohkem joobes juhte kui tavaperioodil ning on kinni peetud ka palju kiiruseületajaid.

"Siin on lihtsalt mõnel inimesel võibolla tekkinud väärarusaamad, et politsei liiklusjärelevalvet enam ei ole, kui ei viida läbi "Kõik puhuvad" politseiaktsioone," ütles Jaani.

Prefekt lisas, et kahjuks on paljud joobes juhid põhjustanud ka liiklusõnnetusi.

Jaani ütles, et üheks kiiruseületamise põhjuseks võib olla see, et väikese liiklusintentsiivsuse tõttu tundub teedel olevat rohkem ruumi ja inimesed otsustavad seetõttu rohkem gaasi vajutada.

Jaani rõhutas, et politsei liiklusjärelevalve ei ole kuhugi kadunud, lihtsalt taktikat on muudetud.