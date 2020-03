Piirikontroll suretab piirikaubandust: Läti alkoholipoed jäid eestlastest klientideta

Co Alco SIA juhatuse liige Veljo Madiberg rääkis ERR-ile, et nende Ainazis asuv Goalco pood on alates kolmapäevast suletud.

"Julmalt on mõjutanud," kommenteeris ta teisipäeva südaööl taaskehtestatud piirikontrolli mõju seni peamiselt piirikaubandusest elanud alkoholipoele. "Panime kaupluse kinni, ei ole mõtet lahti hoida."

Töötajaid on neil umbes 15 ja praegu ei ole Madibergi sõnul veel otsustatud, kas kedagi tuleb koondada või mis edasi saab. Kuna ka Läti riik on sarnaselt Eestile lubanud kriisis kannatanud ettevõte töötajaile palga osaliselt kompenseerida, kuid ettevõtja sõnul on selleks kvalifitseerumiseks teatud reeglid ja pole veel selge, kas pood neist meetmetest abi saab.

Samas ei plaani ettevõte poe uksi lõplikult sulgeda ja usub, et kui piirangud kaotatakse, taastub ka nende tegevus.

Aldar Latvial on Lätis poed Valkas, Ainazis ja Muratis. Aldar Latvia juhatuse liige Lauri Uibo ütles, et nemad lühendasid oma poodide avamisaegu, sest ehkki kauplemine pole päris seiskunud - Läti poolt käivad lätlased ostmas ja läbi astuvad ka Eestisse suundujad, kuid lahtiolekuaegu on nad klientide vähenemise tõttu vähendanud küll.

Kui palju käive on vähenenud, on hetkel Uibo sõnul raske hinnata ning ta pole ka ise Läti poolele pärast piirikontrolli taastumist saanud.

"Suhtleme poega jooksvalt, töö käib, sest ei tea ju kunagi, millal piir otsustatakse lahti teha, kui kaua see kestab. Seal on kolme poe peale peaaegu sada töötajat, neil on ju kohustused, pered," sõnas ta.

Osa töötajaid on praegu võtnud välja puhkuse, on ka neid, kes on haiguslehel, aga koondamisotsuseid pole tehtud ja on püütud muude vahenditega toime tulla, sest Uibo sõnul tulevad ka töötajad ise vastu, mõistes praegust rasket olukorda.

"Võtame päev korraga, ei ole mõtet midagi ennustada. Kõik muutub päevadega, isegi tundidega, jooksvalt saab otsuseid ja seisukohti võtta," tõdes Superalko esindaja, kelle sõnul valmistuvad nad ka selleks, et piir pikemaks ajaks kinni jääb, aga pikemaid plaane esialgu ei tee.

Alko 1000 poeketi üks omanikest Einar Visnapuu ütles, et piirikontroll mõjutab küll ka nende kaubandust, aga nende poodides käib jätkuvalt ka eestlastest kliente.

"Ega terve elu seisma ei ole jäänud. Kui vaadata linnapilti, ei istu ju kõik kodus," lausus ta.

Samas möönis Visnapuu klientide arvust rääkides, et kriis on siiski drastiliselt mõjunud. "Ega laulupidu ei ole," nentis ta.

Mis edasi saab, ei osanud ta prognoosida, kuid märkis, et kaupluste sulgemist ei ole ta kindlasti kaalunud, töö käib tavapärase graafikuga ja eks näis, mis tulevik toob.

Piirikontrolli taaskehtestamise tõttu võivad Eestisse siseneda vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisloa või elamisõigusega Eesti elanikud. Samuti need välisriigi kodanikud, kelle pereliige elab Eestis. Tingimuseks on, et need inimesed peavad valitsuse otsusel jääma pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks isolatsiooni oma koju või viibimiskohta nii, et teiste inimestega kokku ei puutu.