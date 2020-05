Ka Hollywoodi tähed Cate Blanchett, Jane Fonda, Marion Cotillard ja Monica Bellucci allkirjastasid Prantsuse päevalehes Le Monde avaldatud pöördumise, milles kutsuti lõpetama ohjeldamatut tarbimist ja "muutma radikaalselt" majandusi selleks, et päästa planeeti.

"Meie arvates on "naasmine normaalsuse juurde" mõeldamatu," seisis kirjas, millega olid ühinenud ka meditsiini-, keemia- ja füüsikasaavutuste eest Nobeli preemia pälvinud teadlased ning ka Nobeli rahupreemia laureaat Muhammad Yunus.

Pandeemia on tragöödia, kuid see on võimalus inimkonnale "uurida, mis on hädavajavalik", seisis kirjas. "Parandustest üksi ei piisa. Probleem on süsteemne," lisati samas.

"Jätkuv keskkonnakatastroof on metakriis. Erinevalt pandeemiast .... on üleilmsel keskkonnakatastroofil mõõtmatud tagajärjed."

Pöördumise 200 autorit ärgitasid liidreid "jätma selja taha siiani domineeriv jätkusuutmatu loogika ning asuma sügavamalt muutma meie eesmärke, väärtusi ja majandusi".

"Tarbimiskultuur ja tootlikkuse kinnisidee on viinud meid eitama elu enda väärtusi, mida kujutavad endast taimed, loomad ja paljud inimesed."

"Reostus, kliimamuutus ja meie järelejäänud loodusalade häving on viinud maailma murdepunktini," seisis pöördumises.