Tallinna hotellide täituvus kukkus aprillis 1,5 protsendile

Sarnane langus toimus ka naaberriikides. Vaid Stockholmis, kus ei kehti liikumispiirangud ja siseturism on suurem, jäi näitaja 61,2 protsendilt langedes püsima 9,7 protsendile.

Hotellipidajate jaoks on olulisem mõõdik majutusteenuse käive ühe hotelliturul oleva numbritoa kohta. See langes aprillis Tallinnas 47,16 eurolt möödunud aastal tänavu aprillis 67 sendile.

Helsingis langes vastav näitaja 65,49 eurolt 2,77 eurole ja Riias 45,79 eurolt 1,01 eurole.

Benchmarking Alliance Nordic AB Eesti piirkonnajuhi Jako Kapi sõnul vajavad naaberriikide elanikud enne reisima asumist vaimset taastumisaega. Ta märkis, et Balti riikide vaheliste piiride avamise otsuse mõju hotellindussektorile on ilmselt marginaalne. Ühtlasi hoiab inimesi reisimast tagasi kartus viirusepuhangu teise laine ees.

"Inimesed on väsinud kodus istumisest ja ühe trajektoori peal käimisest. Kindlasti toob suvi natuke leevendust. Ütleme, et hotellipidajatele toob see või leivale, aga vorsti veel mitte," lisas ta.

Kapi sõnul on varasemalt olnud kõrgema klassi hotellide peamised külastajad ärikliendid ja konverentsikliendid ning selle turu taastumine on pikaldane. Odavama klassi hotellid ootavad aga turismigruppe, kelle saabumine lükkub samuti edasi, kuna peamised grupireisijad on riskirühmas vanemad inimesed.

"Paljud kevadised broneeringud lükati edasi sügisesse. Kui oodata, et need kõik realiseeruvad, siis see võiks olla meeltmööda, aga seda ei saa oodata," märkis Kapi. Ka lennufirmad liinide avamisel ettevaatlikud, mis tähendab turismi aeglast taastumist. "Teine asi on inimene ise mentaalselt," märkis ta viidates, et inimesed pole veel reisimiseks valmis.

Peamiselt ootavad Eesti hotellid Soome-suunalise liikumise avamist, kuna Soome turistid täidavad ligikaudu kaks kolmandikku pealinna hotellidest.

Lisaks märkis Kapp, et ilmselt ei asu Eesti hotellid niipea kampaaniakorras siseturismi elavdamiseks hindasid langetama. "Täna pigem on seda klienti nii vähe, et hinna alla viimine ei too mingit efekti. Pigem siis, kui taastumine pihta hakkab. Eks see kahjustab kogu turgu, kui hakata hinnaga mängima," märkis ta.