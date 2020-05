EAS-i server jooksis napi turismitoetuse taotlejate laviini all kokku

Huvi oli sedavõrd suur, et EAS-i server jooksis kinni. Õhtuks oli toetust küsinud ligi 700 turismiettevõtet.

Pärnus asuva Rannahotelli tegevjuht Oliver Paasik oli nende sadade turismiettevõtete juhtide hulgas, kel kulus hommikul rohkem kui kolm tundi, et toetuse taotlus esitatud saaks. Kodulehel see ei õnnestunudki.

"Ju taotlejaid oli nii palju, et EAS-i jaoks oli mõistlikum, et taotlusi hakatakse otse meilile saatma," kommenteeris Paasik.

Ettevõtjad teavad, et toetuse jagamine käib põhimõttel: kes ees, see mees.

"Eraldatud on kokku kümme miljonit eurot majutusettevõtetele ja EAS-ist olen ma nii palju aru saanud, et kõikidele suure tõenäosusega sealt ei jätku. Kui ei saa, tuleb ikka ellu jääda," ütles Paasik ja lisas, et küllap nad ka ellu jäävad - elas ju Rannahotell üle ka sõja ja okupatsiooniaja.

Samuti Pärnus asuva Estonia spaahotellide tegevjuht Andrus Aljas tõdeb, et hommikul läks närv tõesti mustaks, aga lõpuks sai taotlus esitatud. Toetus ei tule aga väga suur.

"Estonia on kolme kuuga - märts, aprill, mai - kaotanud oma käibest kaks miljonit. Nüüd on toetus 50 000. Oleme ka töötukassalt saanud palgamaksmiseks toetust 300 000, aga ega lähiajal asi paremaks ei lähe. Meie isegi ei kvalifitseerunud majutusasutusena toetuse saajaks, sest meie käive oli liiga suur - seal oli kolme miljoni piir. Kuna meil on õnneks veekeskused olemas, siis me hüppasime kohe teise toetusse ehk atraktsioonide toetusse," kirjeldas Aljas.

EAS-i juhatuse liige Martin Mark palus ettevõtjatelt vabandust hommikuste serveriprobleemide pärast, mis põjustasid taotlejatele stressi ja ajakulu. Toetuse jagamine aga käibki nii, et kiiremal on rohkem lootust.

"Meetme tingimused on välja kujundanud poliitikakujundaja ja otsustuse ja kinnituse on teinud ka Vabariigi Valitsus. EAS on valitud nende meetmete rakendajaks. Kindlasti võib öelda, et selles mahus, mis need meetmed on, kõigile ei piisa toetusi. Seetõttu siis poliitikakujundaja poole pealt selline otsus," selgitas Mark.

Vastselt väliskaubandus- ja IT-ministrilt Raul Siemilt "Aktuaalsel kaameral" kommentaari saada ei õnnestunud.