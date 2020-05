Amet nõudis TÜ Kliinikumi lastefondilt välireklaamide kõrvaldamist

TTJA hinnangul on reklaam, milles lapse nägu katab triipkood, vastuolus heade kommete ja tavadega, sest kujutab last toote või asjana. Heade kommete ja tavadega vastuolus reklaam on aga keelatud.

"Ühiskondlikud väärtushinnangud näitavad, et inimestesse ja lastesse tuleb suhtuda austusega," selgitab TTJA lastefondile saadetud ettekirjutuse hoituses.

Amet alustas menetlust mitme neile laekunud kaebuse pinnalt.

TTJA hoiatas, et kui lastefond oma välireklaami plakateid esmaspäeva hommikul kella 9-ks ära ei korja, ähvardab neid 3200-eurone trahv.

Lastefond TTJA etteheidetega ei nõustunud. Nende hinnangul on kampaania plakatitel kujutatud fototöötluse puhul tegemist visuaalse metafooriga ehk triipkoodi kui visuaalse kujundi abil öeldakse midagi muud, kui on selle otsene tähendus.

"Kasutatud teksti ja visuaali kombinatsiooniga väljendab reklaam riigi ravikulude kompenseerimise süsteemi suhtes kriitilist mõtet, et otsustades harvaesinevate haigustega laste suuri ravikulusid mitte kompenseerida, annab riik mõista, et nende laste elu hind on vastava kulutuse tegemiseks liiga kõrge - loodetavasti samuti ülekantud tähenduses, mitte päriselt elule hinda määrates," selgitab lastefond oma seisukohta Facebooki postituses.

Lastefond leiab, et hoopis riik ei suhtu lastesse austusega, kui keeldub nende ravi hüvitamast.

"Ravi hüvitamisest keeldumine on ju võrreldav otsusega lasta lapsel surra abita. Nii näiteks aitas fond eelmisel aastal annetajate toel tasuda enam kui 600 lapse ravi, ravimi või teraapiakulud, millest riik keeldus. Avalikkuses enim kajastust leidnud juhtumid on geeniravi vajanud väikese Annabeli lugu, kes vajas elupäästvat 2,2 miljonit eurot maksnud geeniravi, aga ka 17-aastase Katerina lugu, kes vajas neerusiirdamisele pääsemiseks enam kui 300 000 eurot maksnud ravimit, mille hüvitamisest riik esialgu samuti keeldus," loetleb lastefond oma postituses.

Lastefondi hinnangul on ebaõige ka triipkoodile antud TTJA hinnang.

"Triipkood on laialdaselt kasutusel näiteks meditsiinisüsteemis. Nii omistatakse täna pea kõigis raviasutustes patsiendile unikaalne triipkood, mis on mõeldud eelkõige isikuandmete turvaliseks töötlemiseks. Pole kuulnud, et patsiendid ennast selle tõttu kaubana (vorsti või leivana) tunneksid," põhjendab fond. "On äärmiselt ebatõenäoline, et keskmine mõistlik inimene võiks seda reklaami tõlgendada kui lastefondi, riigi või kellegi muu taotlust lapsi sõna otseses mõttes tootestada, hinnastada ja müüa. Ettekirjutus võiks olla põhjendatud ainult juhul, kui reklaami eesmärk oleks tõesti laste müümine vms."

Samuti peab lastefond arusaamatu hoiatuses välja toodud punkti, kus TTJA heidab Lastefondile ette, et avalikustatud reklaamiga soovitakse suunata isikuid, kelleni reklaam jõuab, annetama raha haruldaste haigustega laste ravi toetamiseks.

"TTJA hinnangul on teabe avalikustamise eesmärk suuunata isiku käitumist avalikes huvides. Kas laste aitamises on TTJA meelest midagi taunimisväärset?" küsib lastefond.

Amet peab juhtunut kahetsusväärseks

Reede lõunaks teatas TTJA, et on menetluse lastefondi suhtes lõpetanud ja plakatite eemaldamist enam ei nõuta.

"Kuna TTJA-ni jõudis mitu kaebust selle reklaami kohta, pidasime vajalikuks algatada menetlust. Tavapäraselt alustame menetlust kaebuste asjaolude uurimisega, nii ka seekord. Me pöördusime SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi poole selgituse saamiseks, et küsida teise osapoole arvamust. Oma pöördumisega andsime teisele poolele võimaluse selgituste andmiseks, et alles seejärel teha lõplik otsus," selgitas TTJA oma vastupostituses.

TTJA teatel on nad lastefondi selgitused kätte saanud ja peavad neid piisavaks menetluse lõpetamiseks.

"Hea tava reklaamis on ühiskondlike väärtushinnangute kogum, kokkulepitud käitumisviis, mis peaks põhinema empaatial ja laiema pildi nägemise oskuses," resümeerib TTJA selle juhtumi. "Tunnustame SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi tööd ning peame juhtunut kahetsusväärseks."

Lisaks plaanib amet teha reklaamiettevõtetele ettepaneku pärast kriisi koos maha istuda ja ühiselt arutada, kuidas selliseid vastuolusid edaspidi vältida.