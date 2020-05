Lux Express hakkab reedest siseriiklikele liinidele väljumisi lisama

"Oleme taustal teinud valmis plaani ja kui on kinnitatud kuupäev, millal võiks hakata Baltikumis piiriülene reisijatevedu uuesti toimima, siis alustame sellise 4-5 väljumisega päevas Tallinnast Riiga, Riiast Vilniusesse ja ka Tallinnast Vilniusesse," ütles ettevõtte tegevjuht Janno Ritsberg ERR-ile.

Ritsbergi sõnul on Lux Express valmis alustama rahvusvaheliste liinidega koheselt, kui riikide valitsused on selleks sobivad kuupäevad kinnitatud. "Paar päeva tagasi käsid Baltikumi peaministrid kohtumisel välja 15. mai, Lätis mainiti 18. maid. Küll aga teeme omalt poolt kõik, et kui see info saab kinnitatud, siis oleme ka koheselt tegelikult sõitma," sõnas ta.

Lux Expressi kodulehel on võimalik juba praegu osta pileteid 15. maist väljuvatele Tallinn-Riia bussidele. Ritsberg märkis, et kui sel ajal siiski veel reisi korraldada ei saa, võtab bussifirma reisijatega ühendust ning vahetab piletid ümber mõned päevad hiljem väljuvatele reisidele.

Ritsbergi sõnul on praegune Eesti siseste liinide graafik hõre ning kui meetmeid ei pikendata plaanib firma lähtuvalt nõudlusest tõsta mahte. 18. maist plaanib Lux Express taastada väljumiste hulk 50 protsendini sellest, mis oli enne eriolukorra kehtestamist. "Kui piltlikult öeldes meil oli 150 väljumist päevas Eesti sees, enne eriolukorra kehtestamist, siis pool sellest on see millega me taaskäivitame."

Ritsbergi sõnul on praegusel hetkel bussifirmal 20-25 väljumist päevas. "Tänasest panime Tallinn-Narva liinil väljumisi juurde ja samuti Tallinn-Kuressaare liinile," sõnas ta. Esmapaspäevast lisatakse väljumisi ka Tallinn-Tartu liinile.

Väljumiste täituvus bussifirma juhi sõnul vaikselt suureneb. Eriolukorra jooksul on aga bussireisijate arv märkimisväärselt langenud. "Kui enne eriolukorda vedasime nädalas 70 kuni 75 000 reisijat, siis eelmine nädal 4500 reisijat," sõnas Ritsberg.

Kriis on peatanud ka ettevõtte lähitulevikuks planeeritud investeeringud. "Täna oleme kohas, kus peame peatama järgmiseks paariks-kolmeks-neljaks aastaks kõik oma suuremad planeeritud investeeringud. Kui enne investeerisime 4-5 miljonit eurot uutesse bussidesse, siis nüüd lükkame edasi kaugesse tulevikku," sõnas ta.