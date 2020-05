Tegu on kõrgeima töötuse määraga alates 1930ndate suurest majanduskriisist.

Töötuse määr on tõusnud äärmiselt kiiresti, märgib Reuters - alles veebruaris oli see viimase viiekümne aasta madalaim, 3,5 protsenti. Märtsis oli töötuse määr 4,4 protsenti.

Läinud nädalal taotles USA-s töötushüvitist 3,2 miljonit inimest. Seitsme nädala eest registreeriti USA-s ühe nädala jooksul 6,9 miljonit töötushüvitistaotlust.

Käesolevaks nädalaks tõusis töötushüvitise taotlejate arv 30,3 miljonini.

The losses reflect what has become a severe recession caused by sudden business shutdowns in nearly every industry. Almost all the job growth achieved during the 11-year recovery from the Great Recession has now been lost in one month.https://t.co/NcFw1LUnJe