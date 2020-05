Ameerika Ühendriikides taotles läinud nädalal töötushüvitist veel täiendavalt 3,2 miljonit inimest. Ehkki töötute lisandumine on enneolematult kõrgel tasemel on see siiski vähenenud poole peale seitsme nädala eest registreeritud 6,9 miljonilt.

USA tööministeeriumi esitatud iganeljapäevased andmed lubavad arvata, et töötuse näitajad, mis veel veebruaris olid viimse 50 aasta kõige madalamad, võivad tõusta rekordtasemele, mida pole registreeritud 1948. aastast saadik, kui neid hakati koguma. Aprilli töötuse numbrid avaldatakse reedel.

Daiwa Capital Marketsi ökonomist Michael Moran rääkis ajalehele The Wall Street Journal, et viimased numbrid lubavad siiski loota, et töötuse kasvamisel on jõutud piirini ning enam see koroonapandeemia tõttu sellises tempos ei suurene nagu märtsis ja aprillis. "Osa majandusest hakatakse juba uuesti avame," ütles ta.

Kui sel nädalal teatatud andmete kohaselt esitas töötushüvitise taotluse 3,18 miljonit inimest, siis nädal varem oli sama näitaja 3,84 miljonit.

Kokku sai 25. aprilliga lõppenud nädalal töötushüvitist 22,6 miljonit ameeriklast, mis on uus rekord, kirjutas agentuur Bloomberg.