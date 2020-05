USA presidendi Donald Trumpi lähedase nõuniku abikaasal diagnoositi koroonaviirus, mis tõstatab küsimuse, kas viirus on jõudnud ka Valge Maja kõige kitsamasse siseringi.

Asepresident Mike Pence'i pressiesindaja Katie Miller, kes sai positiivse diagnoosi, on abielus Trumpi kõnedekirjutaja ja Valge Maja immigratsiooniteemade nõuniku Stephen Milleriga. Tema nakatumisest teatas Trump ise reedel, päev pärast seda, kui saabus teade, et presidendi isiklikul abil oli tuvastatud koroonaviirus.

"Katie oli andnud kaua aega väga häid testitulemusi, aga täna järsku tuli positiivne test," rääkis Trump. President lisas, et ta ise ei ole naise lähedal viibinud, aga too on olnud lähikontaktis asepresident Pence'iga.

Hoolimata Trumpi rahustavatest kommentaaridest suurendavad kaks hiljutist positiivset testi kartusi, et USA president ja asepresident, kes juhivad riigi võitlust koroonapandeemiaga ning kes jätkavad oma senist töögraafikut, sealhulgas reisimist, võivad samuti saada nakkuse.

USA-s on koroonanakkus tuvastatud ligi 1,3 miljonil inimesel, surnuid on üle 75 000.