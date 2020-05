Valge Maja töötajatele kehtestati maskikandmise kohustus

Esmaspäeva pärastlõunal president Donald Trumpi administratsiooni töötajatele saadetud juhistega karmistataksse turvaprotseduure kartuse tõttu, et Trump ja asepresident Mike Pence võivad viirusega kokku puutuda.

Eelmisel nädalal selgus, et Trumpi isiklik assistent ning Pence'i pressiesindaja olid saanud koroonaviiruse nakkuse. Lisaks on Pence'i pressiesindaja Katie Milleri abikaasa Trumpi kõnedekirjutaja ja immigratsiooniteemade nõunik.

Presidendi lähedal töötavaid ametnikke on testitud koronaviiruse suhtes, kuid varem polnud nad regulaarselt maske kandnud.

"Terve mõistus on lõpuks valitsenud," ütles üks kõrgem administratsiooni ametnik Reutersile esmaspäevast otsust kommenteerides.

Trump on olnud ise maskide kandmise suhtes tõrges ega ole seda avalikkuse ette pannud, ehkki tema sõnul proovis ta eelmisel nädalal Arizonas maskide tehase külastuse ajal mõnda lavatagusesse.

Laupäeval kohtus ta Valge Maja kabinetiruumis USA sõjaväe tippjuhtide, staabiülemate ühendkomitee juhtide ja oma riikliku julgeoleku meeskonna liikmetega. Ametnikest ei kandnud maske, kuna neid oli eelnevalt viiruse suhtes kontrollitud, ütles Pentagoni pressiesindaja, lisades, et sotsiaalsed distantseerimismeetmed näivad olevat täidetud. Ruumis asuvad salateenistuse esindajad kandsid maske.

President @realDonaldTrump met with Secretary @EsperDoD, @SecPompeo, senior military leadership, and national security team members in the Cabinet Room today. pic.twitter.com/C4Yr2CMeLR — The White House (@WhiteHouse) May 9, 2020

President kuulub vanuserühma, mida peetakse kõrgeks koronaviiruse suhtes eriti ohustatuks. Viirus, on ainuüksi Ameerika Ühendriikides tapnud enam kui 80 000 inimest ning laastanud riike ja majandust kogu maailmas.

Valge Maja töötajad, sealhulgas presidendi vanemnõunik ja väimees Jared Kushner, kandsid esmaspäeval Valge Maja territooriumil maske.

Valge Maja ütles eelmisel nädalal, et see suurendab ettevaatusabinõusid inimeste jaoks, kes veedavad aega Trumpi ja Pence'i ümbruses, kes mõlemad on jätkanud tööreiset väljaspool Washingtoni. Mõlemat kontrollitakse viiruse suhtes iga päev.

"Lisaks sotsiaalsele distantseerumisele, igapäevasele temperatuurikontrollile ja sümptomite ajaloole, kätepuhastajale ja kõigi tööruumide korrapärasele sügavale puhastamisele testitakse kõiki presidendi ja asepresidendi vahetus läheduses asuvaid töötajaid ja kõiki muid külalisi iga päev COVID-19 suhtes," ütles Valge Maja pressiesindaja Judd Deere avalduses.

Mõned, kes olid Katie Milleriga kokku puutunud, on läinud osalisesse karantiini. Administratsiooni ametniku sõnul töötas Pence esmaspäeval Valgest Majast, kuid hoiab Valge Maja meditsiiniüksusega konsulteerides lähitulevikus presidendist kaugel.

"Saame telefonitsi rääkida," sõnas Trump.