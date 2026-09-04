Vance: Hormuzi naftavoog on peaaegu sõjaeelsel tasemel

USA asepresident JD Vance ütles neljapäeval, et naftavoog läbi Hormuzi väina on peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele. Asepresidendi hinnangul on Teherani kontroll veetee üle sisuliselt kadunud.

"Kui vaadata kolm kuud tagasi, siis kui palju naftat ja gaasi läbis väina Iraani ähvarduste all? Praktiliselt mitte midagi. Nüüd on olukord peaaegu tagasi samal tasemel, kus see oli enne konflikti algust," ütles Vance Valge Maja pressikonverentsil.

Vance kinnitas samuti, et Ühendriigid uurivad väidetavat rünnakut pulmale, milles Teherani väitel hukkus neli inimest, kuid seadis Iraani teated vahejuhtumi kohta kahtluse alla.

"Ma tean, et me uurime seda," ütles Vance Valge Maja pressikonverentsil.

"Võin siiski öelda, et Iraani riigimeedia ei ole seni konflikti käigus toimunu osas kuigi hea kajastaja olnud. Seega olen ma selle osas äärmiselt skeptiline," lisas asepresident.

USA president Donald Trump ütles päev varem, et Ühendriigid on valmis Iraani uuesti ründama pärast seda, kui üle riigi asuvate objektide ulatuslik pommitamine nõudis vähemalt 19 iraanlase elu.

"Me lasime eile õhtul õhku palju enamat, kui ainult nende radari. See oli eile õhtul väga tugev õhurünnak ja me oleme valmis sooritama uue rünnaku igal ajal, kui vaid soovime," ütles Trump.

Trump hindas neljapäeval uudisteportaalile GB News antud usutluses, et Iraani ründamine oli igati õige.

"Ma tegin kõik õigesti," kinnitas Trump intervjuus.

Trumpi sõnul oli operatsioon möödapääsmatu tagamaks, et Teheranil ei oleks kunagi tuumarelva.