Ameerika rahutegemine Iraaniga pole kuhugi edasi jõudnud

Lootus rahuleppeks Iraaniga kahanes teisipäeval, kui USA president Donald Trump ütles, et praegune relvarahu on "intensiivravil". Iraan on jäänud kindlaks oma nõudmistele, mida Ühendriikide president nimetas "rämpsuks".

Trump ütles, et Iraani vastus USA ettepanekutele seab ohtu relvarahu, mis algas 7. aprillil.

"Ma nimetaksin [olukorda] praegu kõige nõrgemaks, pärast seda, kui lugesin seda rämpsu, mille nad meile saatsid. Ma ei lugenud seda isegi lõpuni," ütles Trump ajakirjanikele. Trump on korduvalt ähvardanud relvarahu lõpetada.

USA tegi ettepaneku lõpetada esmalt lahingutegevus ja alles seejärel alustada kõnelusi vaieldavamate küsimuste üle, sh Iraani tuumaprogrammi asjus.

Hormuzi väina peaaegu täielik sulgemine on sundinud naftatootjaid eksporti vähendama ning OPECi naftatoodang langes aprillis veelgi, jõudes enam kui kahe aastakümne madalaimale tasemele.

President Donald Trump ütles esmaspäeval, et toetab föderaalse bensiiniaktsiisi vähendamist, kuna USA kütusehinnad on Iraani sõja tõttu järsult kerkinud ja tekitanud autojuhtide seas pahameelt.

Kütusekulude tõus kipub omakorda suurendama ka toidukaupade ja muude kaupade hindu. See on ebameeldiv trend Trumpile ja vabariiklastele, kes püüavad novembris toimuvatel vahevalimistel Kongressi enamust säilitada.

Ühendriigid kehtestasid esmaspäeval uued sanktsioonid isikutele ja ettevõtetele, kes aitavad Iraanil naftat Hiinasse vedada.

President Trump saabub kolmapäeval visiidile Pekingisse, ning üheks aruteluteemaks Hiina presidendi Xi Jinpingiga peaks olema ka Iraan.

Ameerika Ühendriikides tehtud küsitlused näitavad, et sõda on USA valijate seas ebapopulaarne. Kaks kolmest ameeriklasest – sealhulgas iga kolmas vabariiklane ja peaaegu kõik demokraadid – leiavad, et Trump ei ole piisavalt selgitanud, miks riik on sõtta läinud, selgus esmaspäeval lõppenud Reutersi/Ipsose küsitlusest.

USA välisministeerium teatas esmaspäeval eraldi avaldustes, et välisminister Marco Rubio pidas telefonikõnesid oma Austraalia ja Briti kolleegidega, et arutada "jätkuvaid jõupingutusi navigatsioonivabaduse taastamiseks Hormuzi väinas". Rohkem üksikasju ei avaldatud.