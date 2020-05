Kõige rohkem lapsi naise kohta sündis 2018. aastal Tartu maakonnas, kui arvata maha Tartu linnas sündinud lapsed. Teisel kohal on selles pingereas Harju maakond arvestatuna ilma Tallinnata. "Võib järeldada, et suurlinnad tõmbavad nii töövõimaluste kui ka lasteaedade ja koolide mõttes. Laste elukeskkonna pärast liigutakse aga elama linnakeskusest veidi kaugemale," tõdes oma kommentaaris statistikaameti juhtivanalüütik Alis Tammur.

Keskmiselt kõige vähem lapsi said Tallinna naised. Pealinn on seejuures teistest maakondadest ja linnadest pikalt maas: kui summaarne sündimuskordaja on Eestis ligi 1,7 ja Tartumaal koguni 2,3 last naise kohta, siis Tallinna tase jäi 1,4 juurde. Madala sündimusega paistavad silma ka Tartu linn ning Hiiu- ja Jõgeva maakond.

Tammur seletab selliseid erinevusi asjaoluga, et inimesed, kes soovivad rohkem lapsi ja samas elada rahulikumas piirkonnas, oma majas, kolivad elukohta otsides linnast kaugemale. "Ehkki kõikjal elab inimesi, kes tahavad ja saavad lapsi, on neid linnas lihtsalt keskmisest vähem. See on oluline teadmine, mis võib tähendada ka seda, et elukoht, mida pere saab endale lubada, seab piirid perede suurusele," kirjutab analüütik.

"Sama trend tuleb välja ka siis, kui vaadata laste arvu järgi 40-aastaseid ja vanemaid naisi. Sündide arv on nende puhul madal nii Tallinnas, Tartus kui ka Ida-Virumaal, mis on Eestis üks suurema linnaelanike osatähtsusega maakond. Seevastu madalama linnarahvastiku osatähtsusega maakondades on ka selles vanuses naistel keskmisest rohkem lapsi," kirjutab Tammur.

Statistikaameti piirkondade analüüs näitas, et Harjumaa ja Tartumaa eeslinnalistes piirkondades on noorte emade kontsentratsioon kõige suurem. 40-50-ndates eluaastates naistel on keskmine laste arv suurem lisaks eelmainitule ka maapiirkondades ning mujal Eesti ees- ja väikelinnades.

"Tänasel emadepäeval tuleb aga suurel osa täiskasvanud eestimaalastest oma ema õnnitlemiseks sõita Tallinnast ja Tartust kaugemale. Seda põhjusel, et üle 60-aastaste naiste seas on laste arv suurem just neil, kes elavad suurtest linnadest eemal maalises piirkonnas," tõdes Tammur.