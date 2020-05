Bildti ärritab, et Tegnell on avalikult mitu korda välja öelnud, et tema hinnangul on paljude riikide valitsused kehtestanud liiga karmid piirangud, vahendas Soome ringhääling Yle Svenska Dagbladetis ilmunud intervjuud.

Bildti sõnul oleks ta peaministrina Tegnellil keelanud teiste riikide otsuste kommenteerimise.

Bildti hinnangul ei peaks Tegnell end esitlema suurema asjatundjana kui teised, sest tema kommentaarid jätavad muule maailmale rootslastest mulje kui ülbetest inimestest.

Bildt märkis intervjuus lisaks, et tema hinnangul peaksid Euroopa Liidu riigid tegema koroonakrisi ajal suuremat koostööd.

Rootsi on pandeemia ajal paistunud silma erineva strateegia valikuga viirus vastu võitlemisel ning piirangute kehtestamise asemel on pigem keskendutud inimeste juhendamisele, kuidas peaks käituma. Tegnell on riigi peaepidemioloogina tõusnud riigi valitud strateegia kõneisikuks, kes selgitab ja õigustab Rootsi valitud strateegiat.