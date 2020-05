Rootsi endine peaepidemioloog Johan Giesecke ütles ERR-ile antud intervjuus, et tema hinnangul on Rootsi valitud tee viiruse vastu võitlemisel ainuõige ning ebaõnnestumist kartma ei pea.

Rootsis popikooni staatusesse tõusnud Anders Tegnelli taga tegutseb teadlaste meeskond, kes on välja töötanud maailmas eristuva koroonavastase strateegia, mis põhineb leebematel piirangutel, mida inimesed järgivad suures ulatuses vabatahtlikult. Tegnelli nõunike seas on ka riigi endine peaepidemoloog Johan Giesecke. Ta on haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse endine teadusjuht ja maailma terviseorganisatsiooni (WHO) nõunik. Giesecket peetakse Tegnelli mentoriks ja lähedaseks nõuandjaks.

Mis on Rootsi strateegia põhijooned?

Peamine strateegia on inimeste usaldamine. Inimesed ei ole lollid. Kui öelda, mis on hea, siis nad teevad nii. Usaldus on peamine. Valitsusel ei tohiks olla liiga palju seadusi või dekreete, pigem vabatahtlik olukord, kus inimesed ise otsustavad.

Kas enamik valitsusi reageerib üle?

Jah!

Miks?

Ma ei tea, miks, aga ma arvan, et poliitikud tahavad näidata võimu ja otsustavust. Neile meeldib seda teha. Rahvas usaldab sageli poliitikuid. Paljudes riikides usaldab rahvas poliitikuid ja piiranguid. Aga see on praegu. Oodake kolm kuud ja vaadake, mis siis saab.

Mis siis juhtub?

Ma arvan, et inimesed väsivad piirangutest ära ja hakkavad ise väljas käima.

Kuidas mõõta teie strateegia edukust?

Üks võimalik mõõdupuu on see, kas haiglatel on võimekust toime tulla. Siiani on Rootsis intensiivravis olnud vabu kohti. Tõelise mõõtmise jaoks on vaja oodata veel üks aasta ja siis saab hakata riikide tulemusi mõõtma. Praegu on liiga vara.

Kas karjaimmuunsus on üldse võimalik ja te loodate selle peale?

See on ainus lahendus seda tüüpi viirushaiguse puhul. See kehtib gripi ja muu taolise kohta. Tuleb oodata, kuni tekib karjaimmuunsus.

Ja te arvate, et see aitab teid viirusega elada?

Jah, ja see saabub kuu või kahe pärast.

Aga mis saab siis, kui te ebaõnnestute?

Ma ei arva, et me ebaõnnestume.

Teie enesekindlus on imetlusväärne. Aga kas on mingi võimalus, et te siiski ebaõnnestute?

Ma ei näe, mismoodi see juhtuda võiks. Ma arvan, et me ajame õiget asja.

Kas lõpuks teevad kõik samamoodi nagu Rootsi?

Kõik juba lähenevad Rootsi mudelile. Taani, Norra, Soome lähenevad… Nad imiteerivad Rootsit. See on ainus viis, kuidas ühiskonna sulgemisest välja tulla.

