Galerii: kaubanduskeskused avasid uute reeglite järgi taas uksed

Alates esmaspäevast on taasavatud kaubanduskeskused, ent eriolukorrale eelnenud ajaga on neis nii mõndagi muutunud.

ERR.ee käis avapäeval vaatamas Ülemiste keskust, kus on avatud enamik ligi 230 kauplusest, teeninduspunktist ja restoranist. Endiselt jäävad suletuks laste ja täiskasvanute meelelahutuslikud ajaveetmise kohad, näiteks Apollo kino, O'Learys meelelahutuskeskus ja Trampolino ning Lennumaa mängutoad.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits kinnitas, et keskus on võtnud kasutusele täiendavad ohutusmeetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Nii on näiteks palgatud juurde turvamehi, et vältida gruppide kogunemist keskuses, samuti suletakse alguses ka keskuse avalikud puhkealad.

Jätkuvalt pööratakse kõrgendatud tähelepanu erinevate kontaktpindade puhastamisele ning desinfitseerimisele. Samuti on tagatud külastajatele käte desinfitseerimise võimalused sissepääsude juures ning tualettides.

Keskus on palunud kauplustel teha esialgu ostukampaaniaid ainult e-poodides ja vältida tooteürituste korraldamist. "Haigustunnuste tekkimisel peavad müüjad ja keskuse töötajad jääma koju ja muul ajal on soovituslik kanda kaitsemaski," märkis Pärnits.

Samuti oodatakse külastajatelt vastutustundlikku käitumist ja 2+2 reegli järgmist.

Kaitsemaski kandmine ei ole Ülemiste keskuses külastajatele kohustuslik, kuid soovituslik on seda siiski teha või siis katta kauplustes käies suu ja nina muul endale sobival viisil.