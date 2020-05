Kaubanduskeskused on nädal aega olnud avatud, kuid neis ei tohiks läbi viia suuri allahindluskampaaniaid. Lisaks on kauplused hakanud regulaarselt puhastama nii riideid kui ka puutepindasid.

Näiteks rõivapoe Zara kauplustes on suur osa toodetest allahinnatud, mis iseenesest kuidagi keelatud ei ole. Tavapäraste allahindluste siltide asemel on poodides väljas sildid kirjaga "erihind".

Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil ütles ERR-ile, et praegu on üksikuid allahindlusi tavapärasega võrreldes veidi rohkem.

"Minule ei ole silma jäänud, et keegi agressiivst kampaaniat teeks. Pigem on nii, et lähed poodi ja siis avastad, kui palju ja mida on allahinnatud," ütles Peil ja täpsustas, et poodidest väljaspool reklaame näha ei ole.

Majandus- ja mommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avalike suhete osakonna nõunik Laura Laaster ütles ERR-ile, et seaduslikult kauplustes kampaaniaid keelata ei saa.

Samas on Laasteri sõnul nii MKM kui kaupmeeste liit kutsunud kaupmehi üles agressiivseid sooduskampaaniaid mitte tegema ja soovitanud neid teha pigem e-poodides.

"Selle eesmärk on vähendada inimeste üheaegset kogunemist poodidesse, mis raskendaks 2+2 reeglite täitmist. Ja kui ka kauplusel on kampaania e-poes, siis nad võivad sama hinda kohaldada samale tootele ka tavapoes, aga ei tohiks siis rahvast reklaamikorras sellepärast poodi kutsuda," selgitas Laaster.

Laaster ütles, et agressiivseks hinnakommunikatsiooniks loeb kaupmeeste liit allahindluste jõulist reklaamimist, mis tooks palju inimesi üheaegselt poodidesse tunglema ja ei võimaldaks jälgida 2+2 reeglite täitmist. Selleks on näiteks lühikese ajaga piiratud turunduskampaaniad.

"Seega kui kampaaniad piirduvad vaid siltidega poodides või allahindlusperiood on piisavalt pikk ja poeomanikud suudavad tagada 2+2 reegli täitmise, siis neid keelata ei saa," ütles Laaster.

Stockmanni turundusjuht Katre Uibomäe ütles ERR-ile, et avamisjärgselt toimub Stockmannis kõik tavapäraselt, kuid puhastatakse sagedasti nii riideid kui pindasid.

"Meie kaubamajas on kasutusel uudne elektrostaatiline pihustussüsteem, mis hävitab viirused, bakterid, seened ja mikroorganismid. Kasutame seda iga kahe tunni tagant," ütles Uibomäe.

Kaubamaja AS-i kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Mai-Liis Sipria ütles ERR-ile, et nii Tallinna kui Tartu Kaubamajas aurutatakse riideid kliendi soovil. Lisaks ütles Sipria, et kõik riided aurutatakse läbi enne müügisaali viimist.

"Kabiinide põhjalik puhastus tehakse igal õhtul, kuid suurendatud mehitatusega koristusbrigaad puhastab kõiki puutepindu kogu majas regulaarselt. Kassapiirkonda ja toidumaailma puldid puhastatakse regulaarselt ka teenindajate poolt iga paari tunni tagant," ütles Sipria.

Mitmetes rõivapoodides esialgu riideid kohapeal selga proovida ei saanud, sest proovikabiinid olid suletud.

H&M-i turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Kristel Kont ütles ERR-ile, et tulenevalt 2+2 reeglist sulges ettevõtte algselt kõikides kauplustes proovikabiinid, et töötada välja parim võimalik ettevaatusmeede.

"Reedel taasavasime iga teise proovikabiini, tagades nii vajaliku distantsi. Me teeme endast kõik, et vajalikud turva- ja ohutusmeetmed on tagatud," ütles Kont.