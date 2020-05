Järgmised paar kuud pole autoga Euroopas reisimine tõenäoliselt võimalik

Eelmisel nädalal teatasid Balti riikide valitsusjuhid, et kolm riiki avavad 15. maist omavahelised piirid kodanike vabaks liikumiseks.

Volmeri sõnul läheb teiste riikidega sarnaste kokkulepete sõlmimiseks veel aega ning praegu tähtaegu öelda ei saa. Praegu saab hoo sisse Leedu-Poola piirini, kuid sealt edasi enam mitte, märkis ta.

"Poola on täiesti kinni, ei ole oma piire avanud. Millal nad võiksid avada, ei tea. Kui valmisolek neil tekib, oleksime kindlasti nõus nendega rääkima, et ka meie ei rakenda karantiininõuet nende kodanikele. Minu arust ka Saksamaa ei ole avanud midagi. Millal hakkab saama – läbirääkimised käivad, aga see kõik sõltub paljudest asjaoludest: meie valmisolekust, nende riikide otsustest, viiruse tasemest," rääkis Volmer.

Volmeri sõnul on paljud Brüsselis ja mujal Euroopas töötavad eestlased tundnud huvi, kuidas oma transpordivahendiga Eestisse pääseks, kuid häid uudiseid praegu pole.

"Ma küll kahtlustan, et autoga sõitmise võimalust vähemalt suve esimeses pooles ei teki. See eeldab, et kõik tee peale jäävad riigid on oma piirid avanud, ja põhjus, miks inimene piir ületab, on nende poolt aktsepteeritud ja karantiininnõuet ei rakendata. Ei julge küll optimistlik olla, et see nii pea juhtuks," lausus Volmer.

Volmeri sõnul tasub nii mõnessegi riiki reisides olal ettevaatlik, sest karantiininõuded on erinevad ja mõnes kohas üsna karmid.

"On osa riike, näiteks Türgi, kus sind võetakse piiril kinni ja pannakse riigi poolt määratud kohta. Ja 14 päeva oledki enam-vähem nagu vangis. Poola ja Leedu on ka üsna ranged. See sõltub riikidest, ja võib väga riskantne olla, kui satute riiki, kes seda väga jäigalt tõlgendab, siis peadki kaks nädalat veetma suhteliselt kõledas mahajäetud hotellis," rääkis Volmer.