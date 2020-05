Kaubanduskeskused on esmaspäevast taas avatud, kuid keskuste käibed jäävad ilmselt kriisieelsest tasemest kaugele maha. Näiteks T1 kaubanduskeskuse juht hindab, et tõenäoliselt õnnestub saavutada pool varasemast külastatavusest. Sellele vaatamata otsustas enamik kauplustest siiski uksed avada.

Tallinna suurtes kaubanduskeskustes avas esmaspäeval valdav osa üürnikest oma ärid ja teeninduskohad.

"Korooniakriisist tingituna hektel meil veel kadusid ei ole. Samas on ilmselge, et järgmised 3-6 kuud saab olema keskmisest keerulisem ja pigem ongi küsimus, et millised ettevõtted ja kaupmehed suudavad jätkusuutlikult tegutseda ka pärast seda, kui toetusmeetmed on ühel pool. Tugevad keskused saavad hakkama ja pigem on küsimus, kuidas läheb nõrgematel keskustel ja nõrgematel kaupmeestel," ütles Viru keskuse juht Gertti Kogermann.

Eriolukorra ajal raskustesse sattunud T1 kaubanduskeskusel nii hästi veel ei lähe, sest keskusest suure osa moodustavad meelelahutusettevõtted.

"Mängualad siseruumides ja kino - need peavad veel oma järjekorda ootama. Ma arvan, et meil võib-olla kuskil kümme protsenti on selliseid kauplusi, mis ei ole veel hetkel avatud, aga loodame, et üsna peatselt saame kogu valikut endiselt pakkuda. Tez Touri esindus on oma uksed sulgenud, see valdkond on üks kõige raskemas olukorras olevaid üldse," kommenteeris T1 Mall of Tallinna juht Allan Remmelkoor.

Suurtest keskustest tunduvalt väiksem, kuid ennast kindla klientuuriga Põhja-Tallinna kogukonna keskuseks pidav Arsenali keskus suutis müügikohad säilitada.

"Loomulikult need poed, kes pidid suletud olema eriolukorra tõttu, nendel on olukord nagu kõikidel - väga keeruline. Sellegipoolest meie eesmärk on see, et kõik poed ja teenusepakkujad, kes meil varem olid, saaksid ikkagi jätkata. Üks pood palus paar nädalat pikendust," rääkis Arsenali keskuse juht Aadu Oja.

Lõuna-Eesti suurimas ostukeskuses, Tartus asuvas Lõunakeskuses avati samuti esmaspäevast kõik müügikohad.

"On küll kaks kohta, kes plaanivad sulgemist, viidates eriolukorrale, need on kaks väikeüürnikku. Eks see mõju kauplustele väljendubki hiljem, mõne aja möödudes, ja see sõltub sellest, kui palju see sisetarbimine taastub ja kas kauplused suudavad piisavalt käivet teenida," ütles Lõunakeskuse juht Marju Jeedas.

Tegelikult muutis eriolukord ka ostjad tuleviku suhtes ebakindlaks. T1 juhi Allan Remmelkoore sõnul näitab Läti ja Leedu kogemus, et heal juhul saavutatakse Eestis pool senisest keskuste külastatavusest.