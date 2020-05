Ööpäevaga lisandus viis positiivset koroonatesti

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid kolm positiivset testi tulemust Harjumaale (kõik Tallinnas), üks Pärnumaale ja üks Saaremaale.

13. mai hommiku seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 47 inimest (päev varem 48), neist viis on juhitaval hingamisel. Praeguseks on haiglast koju saadetud saadetud 282 inimest, lõpetatud 291 haigusjuhtumit.

777 inimese (60,3 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud ehk inimene on terveks tunnistatud. 511 inimese puhul (39,7 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu.