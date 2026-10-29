Marina Kaljurand riigikogu valimistel ei kandideeri

"Mis puudutab Harju- ja Raplamaa valimisringkonda, siis seal tavaliselt kandideerib peaministrikandidaat. Kui sellel pühapäeval erakonna volikogu kinnitab Joonatan Vseviovi peaministrikandidaadiks, siis loomulikult Joonatan Vseviov saab ka selle valimisringkonna esinumber olema," ütles Läänemets.

See tähendab aga seda, et samas valimisringkonnas eelmistel riigikogu valimistel kandideerinud Marina Kaljurand riigikogu valimistel sel korral ei osale.

"Me oleme arvestanud Marina Kaljuranna soovidega tõesti, et ta on öelnud, et seekord teda riigikogu valimistel ei ole. Ja see läheb ka kokku selle loogikaga, et peaministrikandidaat Harju- ja Raplamaal kandideerib, et meil ei tule seal valikuid teha, vaid saame välja minna niimoodi, et tugevad lähevad siis omavahel võistlema," lausus Läänemets.

Marina Kaljurand ütles ka selle aasta aprillikuus ERR-ile antud intervjuus, et pärast Euroopa Parlamendi mandaadi lõppu ta end poliitikas jätkamas ei näe.

Sotsid jätkavad esinumbrite üldnimekirja lõppu panemisega

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on tuntud selle poolest, et panevad esinumbrid tihti üldnimekirja lõppu, ja see on erakonnale mõnel korral rängalt kätte maksnud - näiteks vees see poliitikast Eiki Nestori.

"Meil see sama kord kehtib ikka jätkuvalt erakonnas. Üldnimekirja arutab erakonna juhatus, aga see on nüüd valimisnimekirjade koostamise protsessis kõige viimane faas. See tähendab, et sinna me jõuame kuskil jaanuari alguse poole," ütles selle kohta Läänemets.

"Jah, kui tõesti, kui arvestada seda, et Eiki Nestor välja jäi – see oli üks näide, mis võib-olla ei ole kõige parem õnnestumine –, aga üldiselt on selline üldnimekirja moodustamise protsess siiamaani Sotsiaaldemokraatidel eesmärki teeninud. See tähendab, et see on juba 15 aastat tagasi tehtud süsteem ja ta paneb siis kõik kandidaadid oluliselt rohkem pingutama valimistulemuse ja enda parema tulemuse nimel. Ehk ta annab palju rohkematele võimaluse ja suurendab nende tõenäosust parlamenti saada. Nii et see teenib erakonna ühtse pingutamise ja suurema pingutamise eesmärki," rääkis Läänemets.

Läänemets ütles, et 16. jaanuaril toimub sotsiaaldemokraatidel valimiskogu, kus nii üldnimekiri kui ka kõik ringkondade nimekirjad kinnitatakse ja kinnitatakse ka erakonna programm.

"Seni töö valimisnimekirjadega kestab, praktika on näidanud, et alati viimasel hetkel on veel mingisuguseid väiksemaid muudatusi või mõni oluline muudatus vaja teha, sellepärast ka see üldnimekirja juhatuses lõplikult otsustamine ja üldkogule saatmine on seal suhteliselt lõpupoole," sõnas Läänemets.