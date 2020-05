Kolmeastmelises taastamiskavas nähakse ette juhised, kuidas oleks võimalik tagada turistide peatumine hotellides, võimalus restoranides einestada või rannas aega veeta. Plaanid piirangutevaba liikumise taastamiseks Euroopas sisaldavad soovitusi reisijatele maskide kandmiseks lennukites ning sotsiaalse distantsi hoidmiseks rongides.

Sama kehtib ka lennujaamade ja raudteejaamade kohta. Samuti ei lubata tõenäoliselt transpordivahenditele nii palju reisijaid korraga kui varem, et tagada sotsiaalne distantseerimine. Vagunirestoranid ja toidukärud lennukites reisijaid enam tõenäoliselt ei teeninda. Hotelle ja restorane ärgitatakse külastajate arvu piirama.

Komisjoni ettepanekud sisaldavad lennufirmadele ja lennujaamadele soovitusi nende töö ümberkorraldamiseks, mis puudutab pagasi käitlemist ja lennule registreerimist. Samas ei nõuta lennufirmadelt seda, et keskmised istmed lennukites tühjaks jäetakse, mis on oluline järeleandmine, kuna vedajate hinnangul oleks see seadnud ohtu nende tegevuse rentaabluse.

"Tänased juhised võivad anda võimaluse paremaks hooajaks paljudele eurooplastele, kelle elatis sõltub turismist, ja loomulikult ka neile, kes tahaksid sel suvel reisida," ütles kava kolmapäeval Brüsselis tutvustanud Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Margrethe Vestager.

Turism moodustab 10 protsenti Euroopa Liidu sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja 12 protsenti töökohtadest. Iseäranis oluline on turism riikidele, kel tuleb lisaks koroonaviiruse levikule toime tulla ka suure riigivõlaga nagu Kreeka ja Itaalia.

Pandeemia tõttu kehtestatud meetmed on viinud kümnete tuhandete töökohtade kaotamiseni reisilennunduses.

Meetmete paketti, mis on siiski soovitused, mitte aga liikmesriikidele kohustuslikud, tervitasid reisi- ja transpordifirmad, kes on koroonakriisi tõttu kaotanud suure osa oma tuludest.

Euroopa Komisjoni kutsus liikmesriikide valitsusi arvestama inimeste isiklikke põhjusi, kui otsustab neile loa andmise reisimiseks teises riigis elavaid lähedasi külastama. Samuti ärgitab ta liikmesriike koordineerima oma samme erimeetmete leevendamisel.

Leevendamisel kolm etappi

EL on teinud ettepaneku meetmete leevendamiseks kolmes etapis alates praegusest etapist, mille raames on keelatud suurem osa mittehädavajalikest lendudest.

Järgmine etapp näeb ette, et tervishoiusituatsiooni paranemise korral avavad EL-i liikmesriigid oma piirid. Viimase etapi raames tahaks Euroopa Komisjon koroonaviirusega seotud piirikontrollirežiimi tühistamist täielikult ja Euroopa-sisese reisimise taastamist.

Brüssel ärgitab valitsusi piiride avamisel kaaluma majanduslikke ja sotsiaalseid tegureid lisaks tervishoiukaalutlustele.

Avanemisel tuleb lähtuda kolmes kriteeriumist

Komisjoni soovituste kohaselt peaksid riigid lähtuma kolmest kriteeriumist:

- epidemioloogiline kriteerium, keskendudes eelkõige paraneva olukorraga piirkondadele;

- võime kohaldada viiruse leviku tõkestamise meetmeid kogu teekonna jooksul, kaasa arvatud piiriületuspunktides, sealhulgas täiendavad kaitsemeetmed olukorras, kus füüsilise distantsi hoidmine võib olla keeruline;

- majanduslikud ja sotsiaalsed kaalutlused, seades alguses esikohale piiriülese liikumise olulistes tegevusvaldkondades ning arvestades ka isiklikke põhjusi.

Lisaks rõhutab Euroopa Komisjon diskrimineerimiskeeldu, mis tähendab, et kui liikmesriik otsustab lubada reisimist oma territooriumile või oma territooriumil asuvatele konkreetsetele aladele, peaks ta seda tegema mittediskrimineerival viisil, lubades reisimist kõikidest EL-i piirkondadest või riikidest, kus epidemioloogilised tingimused on sarnased.

Samamoodi tuleb igasugused piirangud kaotada ilma diskrimineerimiseta kõigile EL-i kodanikele ja selle liikmesriigi elanikele, olenemata nende kodakondsusest, ning seda kõigis liidu osades, kus on sarnane epidemioloogiline olukord.

"Nii kaua, kuni koroonaviiruse vastu on leitud vaktsiin või tõhus ravi, tuleb turismi ja reisimise vajadusi ja kasu vaadata alati võrrelduna viiruse leviku riskidega," hoiatas Komisjon.

Komisjon märgib ka, et EL-i riigid on nõustunud, et nutirakendused viiruse leviku ja kontaktide tuvastamiseks peaksid töötama piiriüleselt.

Komisjon leiab ka, et reiside eest ettemaksu teinud klientidele jagatud vautšerid peavad kehtima vähemalt aasta, mis aitaks säästa ettevõtteid pankrotti minekust, kui inimesed hakkaks tühistatud reiside eest raha tagasi nõudma.