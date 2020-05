Töötukassa nõukogu toetab juunis palgameetmega jätkamist

"Toetame meetmega jätkamist, küll aga peame muutma tingimusi mõnevõrra rangemaks," ütles nõukogu esimees sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kiige sõnul peaksid juunikuus palgatoetust taotlevad ettevõtted vastama senisest rangematele nõuetele. Kui seni nõuti meetme taotlemisel 30-protsendist käibelangust, siis juunis juba 50-protsendilist langust või ettevõttel pole tööd pakkuda 50 protsendile töötajatest ning töötajate palka on langetatud vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Samuti langetatakse hüvitise maksimaalne määr 50 protsendile ning mitte rohkem kui 800 eurot, varasemalt oli piiriks 70 protsenti ning mitte rohkem kui 1000 eurot.

Ministri sõnul peab valitsus hindama, kas nõukogu ettepanek neile sobib. Ühtlasi soovib nõukogu arutada valitsusega seda, mis saab edasi juulis-augustis. "Rahalised võimalused töötukassal on paratamatult piiratud," sõnas Kiik.

Hotellid ja restoranid tervitavad otsust toetusmeedet pikendada

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimehe Ain Käpa sõnul on töötukassa nõukogu otsus tervitatav ning ka rangemad piirangud on mõistetavad.

"See on väga tervitatav, sest veelkord, meie sektor on väga suures hädas ja viimati minster Tanel Kiigega kokku saades rõhutasime, kui oluline on selle meetme jätkumine ja soovitasime omalt poolt ka, et selle meetme saamiseks peaks olema käive rohkem langenud kui 30 protsenti," ütles Käpp.

"See, et ka välja makstavad summad on vähenenud, saame ka aru. Ega ei ole lõputult võimalusi suuri rahasid maksta, aga see on hea otsus ja annab sektorile väga palju tuge ja on väga palju abi sellest," lisas ta.

Käpa sõnul võiks toetuse maksmine sektorile jätkuda aasta lõpuni, kuid juunis ja juulis on selle jätkumine kindlasti vajalik. "Täna on meil Balti riigid avatud, võib-olla õnnestub tõesti, et ka Soomega piir avatakse," märkis Käpp.