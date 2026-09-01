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Ettepanek: töötuskindlustuse maksemäära võiks langetada 2028. aastal

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Raha.
Raha. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
uudised

Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku jätta 2027. aastaks töötuskindlustuse maksemäär samaks, kuid langetada seda alates 2028. aastast. Maksemäära langetamisel jääks Eesti inimeste ja ettevõtete käsutusse ligikaudu 48 miljonit eurot rohkem.

Ettepaneku kohaselt oleks 2027. aastal nagu praegugi makse määr 2,4 protsenti, millest 1,6 protsenti tasub töötaja ja 0,8 protsenti tööandja. Tulenevalt töötukassa efektiivsest tööst ja tööturu tugevast prognoosist, teeb nõukogu valitsusele ettepaneku 2028.–2030. aastaks langetada määra 2,1 protsendile (1,4 protsenti töötaja ja 0,7 protsenti tööandja osa).

Töötukassa prognoosi kohaselt laekuks 2,4-protsendilise maksemäära juures 2027. aastal töötuskindlustuse kogutulu 386,6 miljonit eurot. Töötuskindlustuse kulud ulatuksid samal aastal prognoosi järgi 371,8 miljoni euroni. Järgmisel aastal töötukassa tulud ületavad kulusid ja reservid kasvavad seetõttu ca 15 miljoni võrra. Alates 2028. aastast jääks maksemäära langetamise tulemusel Eesti inimeste ja ettevõtete käsutusse ligikaudu 48 miljonit eurot rohkem. 

Töötukassa nõukogu ja ametiühingute keskliidu esimehe Kaia Vaski sõnul on võimalus alandada ülejärgmisest aastast töötuskindlustusmakset.

"Nii majanduse kui ka tööturu olukord on paranenud ja see võimaldas teha otsuse, mis jätab tulevikus rohkem raha Eesti inimestele ja ettevõtetele," kommenteeris otsust Kaia Vask. Ta lisas, et töötuskindlustuse eesmärk on tagada inimestele piisav kaitse töö kaotamise korral ning samal ajal peab süsteem olema rahaliselt jätkusuutlik.

"Tänane töötukassa finantsseis ja reservide hulk annab kinnitust, et meil on piisavalt varu ka keerulisematel aegadel jätkusuutlikult toimimiseks. Kaalusime ka maksemäära alandamist juba 2027. aastast. Käesoleval aastal jõustunud töötuskindlustuse reformist tulenevad lisakulud koos maksemäära võimaliku alandamisega ei võimaldanud meil koostada positiivset eelarvet. Seetõttu pidasime põhjendatuks lükata maksemäära alandamine 2028. aastasse," täiendas Vask.

Töötukassa juhatuse esimehe Gert Tiivase sõnul on töötukassa finantsperspektiiv muutunud tugevamaks, sest asutus töötab oluliselt tõhusamalt

"Oleme oluliselt kärpinud töötukassa tegevuskulusid ja alustanud vähetõhusate teenuste rahastamise lõpetamisega," märkis Tiivas. Ka töötute arv on jätkuvas langustrendis ja tööturu olukord tugev. Tiivas lisas, et jätkuvalt töötatakse selle nimel, et töötud leiaksid võimalikult kiiresti tee tagasi tööellu ning töötuskindlustuse vahendeid kasutataks veelgi tõhusamalt ja sihipärasemalt.

Töötuskindlustuse vahendid kogunevad töötajate ja tööandjate maksetest ning neist rahastatakse töötuskindlustushüvitisi ja teisi töötuskindlustuse seaduses ette nähtud hüvitisi. Töötuskindlustusmakse määra kehtestab Vabariigi Valitsus Töötukassa nõukogu ettepanekul.

Töötuskindlustussüsteem käivitus Eestis 2002. aastal. Kõige kõrgem oli töötuskindlustusmakse määr aastatel 2009–2012, kui see oli kokku 4,2 protsenti: töötaja tasus sellest 2,8 ja tööandja 1,4 protsenti. Alates 2015. aastast on töötuskindlustusmakse määr olnud 2,4 protsenti.

Toimetaja: Urmet Kook

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