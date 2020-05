Neljapäeva hommikul kell 9.02 said päästjad väljakutse Haabersti linnaossa, kus terviserajal oli nähtud karusid. Neljapäeva õhtul enne kella 18 olid Vabaõhumuuseumi piirkonnas ja Rannamõisa teel liikuvad karud endiselt kinni püüdmata.

Päästeamet koostöös politseiga käivitavad orienteeruva algusega kell 19 operatsiooni karude tabamiseks. Kohal on ka loomaarst ning eesmärgiks on karud uinutada.

Selleks, et päästeoperatsioon õnnestuks, paluvad päästeamet ja politsei kõikidel inimestel, kes elavad Vabaõhumuuseumi ning Rannamõisa tee vahelisel alal, püsida kindlasti kodudes. Ühtlasi on hädavajalik, et kõik koduloomad oleksid toas kinni, sh tavapäraselt õues olevad koerad ja kassid, sest nad segavad karusid otsivaid koeri ja võivad ise viga saada.

Ettevaatlik tasub olla ka ohupiirkonna naabruses elavatel inimestel, sest karud võivad ettearvamatult käituda ja liikuda esialgsest piirkonnast kaugemale.

Päästeamet palub kõigil, kes näevad karu või karusid liikumas, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbrile 112. Teatada tuleb täpne asukoht, kus karu nähti, mis kell ning mis suunas ta edasi liikus. Samuti, kas nähti üht või mitut karu ning kas karu oli suur või väike.

Päästeoperatsioon toimub orienteeruvalt ajavahemikus kell 19-22, vajadusel ka pikemalt.

Osa alasid piirkonnas sulges politsei liikumiseks juba hommikul.

Kell 13.30 teatas politsei, et karude otsingu perimeeter on Vana-Rannamõisa tee, Vabaõhumuuseumi tee, Lõuka, Rannamõisa tee, Veerise, Mõisapõllu ja Kaeravälja tänavad.

"Karu ei tasu lähedalt vaadata, teda nähes helista ikka 112," märkis politsei.

Karude otsimisel kasutavad päästjad ja politsei oma kaameratega droone. Lennuaparaadi nägemisel ei tasu ehmuda, teatas päästeamet.

"Päästjad ja politseinikud juhinduvad karude suunamisel loodusesse keskkonnaameti soovitustest. Igal juhul püütakse vältida loomade uinutamist ja nende vigastamist. Päästetööd nõuavad seetõttu äärmist ettevaatust ning võtavad prognooside kohaselt veel tunde," teatas päästeamet kell 14.10.

Kell 15.17 teatas päästeamet, et karu on märgatud samas (Vana-Rannamõisa ja vabaõhumuuseumi ning Rocca al Mare) piirkonnas metsas. "Seega palume inimestel Haabersti piirkonnas täna õhtul kindlasti püsida siseruumides ja mitte minna terviseradadele ega tänavatele uudistama," lisas päästeamet. "Ühtlasi palume elanikel arvestada, et tegemist on sündmusega, mille lõpuaega on raske ennustada. Inimesed, kes ohualasse jäävad, palun püsige siseruumides ja kui märkate karu, helistage kohe 112 ja kirjeldage lisaks asukohale ka karu liikumissuunda."

Kell 15.40 täpsustas päästeamet, et ca 20 minutit varem nähti karu Rocca al Mare kooli parklas, mistõttu piiratakse taas sõiduteed alates aadressist Vabaõhumuuseumi tee 11. Sõita on lubatud on ainult ühistranspordil.