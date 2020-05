Ööpäevaga lisandus seitse positiivset testi, üks inimene suri

14. mai hommiku seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 44 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel, teatas terviseamet.

Eelmise ööpäeva jooksul laekus surmateatis ühe surmajuhtumi kohta kodus, suri 85-aastane naine Saaremaal. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 62 inimese elu.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1044 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest seitse ehk 0,7 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus viis positiivset testitulemust Harjumaale (neist kolm Tallinna) ja kaks Pärnumaale.

Haiglaravi vajab 44 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Praeguseks on haiglast koju saadetud koju saadetud 284 inimest, lõpetatud 294 haigusjuhtumit.

Neljapäeva seisuga on 909 inimese (67,3 protsenti), haigusjuhtum lõpetatud ehk inimene on terveks tunnistatud. 442 inimese puhul (32,7 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist, teatas terviseamet.

Eestis on kokku tehtud 67 130 esmast testi, nendest1 758 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Maailmas on koroonaviirusesse nakatunud enam kui 4 miljonit inimest, viiruse tõttu on surnud ligi 280 tuhat inimest.

Terviseamet tuletab meelde, et koroonaviirus levib endiselt nii Eestis, naaberriikides kui maailmas. Kuigi paljusid piiranguid on leevendatud, kestab eriolukord 17. maini.

Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Kaupluste ja söögikohtade külastamine tuleb eelnevalt läbi mõelda ning endiselt tuleb lisaks 2+2 reeglile tähelepanu pöörata ka kätehügieenile. Haigussümptomite ilmnemisel tuleb püsida kodus ja helistada oma perearstile.