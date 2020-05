Trump seletas usutluses telejaamale Fox Business Network, et maksustamine on kompaniidele stiimuliks, mis peaks neid sundima oma tootmist Ameerikasse tagasi tooma. Ta ei täpsustanud, kuidas, kellele suunatud või missuguseid makse ta silmas peab.

Ähvarduses nähakse järjekordset sammu üle kolme aasta ametis olnud Trumpi vägikaikaveos Hiinaga, milles ta soovib olulised varustusahelad tagasi Ühendriikidesse tuua ning samal ajal Pekingile kaubanduspiiranguid kehtestada.

"Kui tahame üles seada oma piiri nagu teised riigid meile teevad, siis võiks Apple valmistada oma toodangu sajaprotsendiliselt Ühendriikides. Nii see võiks olla," rääkis Trump.

USA ametnikud on öelnud, et Trumpi administratsioon on veelgi suurendanud survet ettevõtetele tuua oma toomisüksused Hiinast ära, et sellega karistada Pekingit selle käitumise eest koroonaviiruse leviku algfaasis.

Küsimusele, kas ta annaks tootmise USA-sse tagasi toovatele ettevõtetele maksusoodustusi, vastas Trump, et ta maksustaks hoopis neid, kes seda ei tee ning märkis, et neil oleks moraalne kohustus seda teha.

Trump on mitmete Hiina-vastaste sammudega kehtestanud kokku 370 miljardi dollari mahus tollitariife Hiinast imporditavatele kaupadele. Kuni jaanuarini, enne koroonapandeemia algust, olid Trumpi kehtestatud uued tariifid läinud ametlikel andmetel USA ettevõtetele maksma 46 miljardit dollarit.

Mitmed ettevõtlusorganisatsioonid ja eksperdid on kutsunud presidenti üles tariife vähendama, vähemalt ajutiselt, et leevendada koroonakriisist tekkinud majandusraskusi ettevõtetele.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) on hoiatanud, et uute kaubandusbarjääride loomine pikendab koroonapandeemiast tekkinud majanduskriisist väljatulekut.

Trump, kes taotleb novembris peetavatel presidendivalimistel tagasivalimist ja peab saama mitmete suure tööstussektoriga osariikide nagu Pennsylvania, Michigan, Ohio ja Wisconsin valijate toetuse, ütles neljapäeval, et globaalsed varustusahelad on "rumalad" ning lisas, et koroonakriis paljastas nende nõrkuse, kuna kriitilised varustusteed olid ära lõigatud.

"Ma ütlesin - meil ei ole vaja varustusahelaid. Meil on vaja neid siin, Ühendriikides. Meil on selleks kompaniid. Ja kui ei ole saame need luua," ütles Trump.