Trump ähvardab Hiinat koroonaviiruse tõttu uute tariifidega

USA president Donald Trump on otsustanud astuda Hiinaga järjekordsesse konflikti, ähvardades riiki uute tariifidega. Seekord on põhjuseks koroonaviirus. Trumpi sõnul on ta näinud tõendeid, mis annavad talle kindluse, et viirus sai alguse Wuhani viroloogiainstituudis.

USA luureraport leiab, et Hiina varjas jaanuari algul koroonaviiruse puhangu tegelikku ulatust ja nakkusohtlikkust, et võita aega sellega võitlemiseks vajalike meditsiinitarvete soetamiseks.

Trumpi sõnul on ta tõendeid näinud. "Jah, ma olen näinud tõendeid, ja ma arvan, et maailma terviseorganisatsioonil (WHO) peaks olema häbi, sest nad on nagu Hiina suhtekorraldusettevõte," lausus ta.

USA välisminister Mike Pompeo ütles, et WHO üritas Hiinasse saata meeskonda, kuid neid ei lubatud. "Mitte kedagi ei ole sellesse või teistesse laboritesse lubatud Hiinas on palju laboreid. Hiina kommunistlik partei takistab jätkuvalt lääneriikide ja maailma parimate teadlaste ligipääsu, kes selgitaksid välja, mis tegelikult juhtus," ütles ta.

USA luurekogukonna hiljutise avalduse järgi ei ole viirus inimeste loodud ja seda ei ole ka geneetiliselt muundatud. Küll aga uuritakse, kas see sai alguse inimkontaktist nakatunud loomaga või juhtus Wuhani laboris õnnetus. Samuti on luureametnikud kinnitanud, et Hiina valitsus üritas jaanuaris koroonaviiruse tegelikku ulatust varjata, varudes samal ajal meditsiinivarustust.

"See on midagi, mida oleks suudetud ohjeldada esialgses asukohas, ja ma arvan, et seda oleks suudetud Hiinas üsna lihtsalt ohjeldada. Hiina on väga arenenud riik. Nad oleksid suutnud seda ohjeldada. Nad kas ei osanud või ei tahtnud seda teha ja maailm on selle pärast palju kannatanud," nentis Trump.

"Me nägime, et nad lõid ajakirjanikud välja. Me nägime, et need, kes üritasid sellest rääkida meditsiiniprofessionaalid Hiinas sunniti vaikima. Nad peatasid igasuguse teavitustegevuse. Nad tegid kõiki selliseid asju, mida autoritaarsed režiimid teevad," lisas Pompeo.

Mõned USA meediaväljaanded kirjutavad, et Trump tahab koorooviiruse süü Hiina peale lükata, et juhtida tähelepanu eemale tema enda vigadelt kriisi ohjeldamisel. Presidenti kahtlustatakse valimiskampaania tegemises, kuid Trump näeb olukorda teistpidi.

"Ma ei taha midagi levitada, aga ma lihtsalt ütlen, et Hiina tahaks näha presidendina unist Joe Bidenit. Nad veaksid seda riiki ninapidi nii, nagu seda pole kunagi varem tehtud," vastas ta ajakirjanike küsimusele.

Viiruse mõjust räsitud miljonid ameeriklased otsivad samal ajal valgust tunneli lõpus, või õigemini, ravimit haigusele. Hiljuti andis USA toidu- ja ravimiamet hädaabi kasutusloa remdesiviirile. See on ravim, mis loodi esialgu Ebola puhanguga võitlemiseks. Esimeste uuringute järgi vähendab see haiguse kestust umbes neli päeva.

Endine USA toidu- ja ravimiameti juht Scott Gottlieb ütles, et tegu on tõhusa ravimiga. "See aitab teatud patsientidel, eelkõige haiguse alguses kasutades, vähendada haiglasse sattumise või surma ohtu," lausus ta.

Möödunud nädalal avaldatud väiksema Hiina uuringu järgi ei ole remdesiviiri mõju aga märkimisväärne.

Valge Maja koroonaviiruse töögrupi liige Anthony Fauci tegi hiinlaste uuringu maha. "Mulle ei meeldi teiste uuringuid maha teha, aga see ei ole adekvaatne uuring. Kõik meie valdkonnas arvavad seda," märkis ta.

Ekspertide hinnangul ollakse vaktsiinist veel kaugel, nii et võitlus nähtamatu vaenlasega jätkub. Selleks, et süstida inimestele lootust ja näidata USA jõudu, tegid nädalavahetusel erinevates linnades ülelende hävitajad.