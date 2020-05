Ettevõtte finantsjuht Marko Raid sõnas kvartalitulemusi tutvustaval veebiseminaril, et Tallinna Sadam jätkab tänavuseks planeeritud investeeringutega nagu D-terminali ehitus, Vanasadama kruiisiterminali ehitus ja terminali kõrvale kerkiv parkimismaja. Aasta esimese kolme kuuga investeeris ettevõte kokku 8,8 miljonit eurot, mida on üle kahe korra enam kui aasta varem samal perioodil.

Tänavu esimeses kvartalis langes ettevõtte käive 2,2 protsenti tulenevalt reisijateveo segmendi langemisest. Ettevõtte juhatuse esimees Valdo Kalmu sõnul on ettevõte valmistanud ette mitu stsenaariumit olukorraga toime tulemiseks. Ta märkis, et otsus taastada reisijate liiklus Helsingi ja Tallinna vahel on väga positiivne.

Kalm lisas, et firma alustas ettevalmistusi sadama reisiliikluseks avamiseks mõned nädalad tagasi ning on taasavamiseks hästi valmistunud. "Ma isiklikult arvan, et näeme taastumist Tallinn-Helsingi liinil kiiresti, Stockkolmi liini ja kruiiside osas on keeruline öelda, kuid valmistume selleks ka," lisas ta.

Reisijate liiklus Tallinna-Helsingi liinil tööreiside jaoks taastati neljapäevast. Turismireisid pole endiselt lubatud.

Tallinna Sadam esitas mullu sügisel linnale taotlused Vanasadama ala detailplaneeringute algatamiseks, mis hõlmab kogu Vanasadama piirkonda ning samuti käsliteb kuni viiekorruseliste elu- ja ärihoonete ehitamist ja rannapromenaadi rajamist. Samuti algatas Tallinn ka Admiraliteedi basseini äärse ala detailplaneeringu, kuhu sadam kavandab ärikompleksi rajamist.

Kalm märkis, et ettevõte liigub oma peamiste investeerimisprojektidega edasi. Ta lisas, et kui kõik läheb plaanipäraselt, tutvustab ettevõte plaane enne suve.

Tallinna Sadamas kuulub 67-protsendiline osalus Eesti riigile. Riik viis kolmandiku ettevõttest börsile 2018. aastal.