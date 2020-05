Euroopa on vaikselt piiranguid leevendamas

Sarnaselt Eestiga on vähehaaval piiranguid leevendamas ka teised Euroopa riigid. Edasi liigutakse erinevas tempos, mistõttu ühel pool tervitatakse piiride avamist, teisel pool aga avaldatakse meelt jätkuvate piirangute vastu.

Kui poed ja kaubanduskeskused olid Austrias lahti juba mai algusest, siis pärast seitset nädalat kinniolekut lubati reedel avada ka restoranid ja baarid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühe Viini restorani juht Simon Steineri sõnul oli kõige raskem kogu igapäevase sissetuleku kaotamine. "Kaks kuud kinni olemist on meile maksnud 200 000 eurot. Seega me oleme väga õnnelikud, et saame uuesti avada," lausus ta.

Tasapisi taastakse tavapärast elu üle Euroopa. Alates laupäevast saab Austriast ka üle piiri Saksamaale. Lisaks lihtsustas Saksamaa piiriületust Šveitsi ja Luksemburgiga.



Saksamaa on alustanud ka muudest piirangutest loobumist - avanud näiteks muuseumid, poed ja osaliselt koolid.



Ehkki suuremad üritused on vähemalt augustini keelatud, ei ole see seganud inimestel juba teist nädalavahetust järjest piirangute vastu protestimast. Stuttgardis kogunes laupäevasele miitingule umbes 5000 inimest.

Sarnaseid proteste on ka mujal - Poola pealinnas Varssavis toimunud protestimiitingul nõuti samuti laupäeval piirangute leevendamist ja sekkus ka politsei.

Teisalt leevendab Poola samuti alates esmaspäevast piiranguid ning lubab rohkem inimesi ühistransporti, taasavada saavad end restoranid, juuksurid ja ilusalongid ning laienevad sportimisvõimalused.

Alates esmaspäevast on ka Ungari pealinnas Budapestis lubatud poodide avamine ning restoranid ja kohvikud võivad avada väliterrassid. Poodides ja ühistranspordis peab siiski kandma maski.

Itaalia teatas aga, et ehkki esmaspäevast võivad inimesed oma maakonnas vabalt liikuda, jäävad riigisisesed liikumispiirangud kehtima kuni 3. juunini. Näiteks kinod avatakse 15. juunil. Samas lubab Itaalia just turismisektorile mõeldes samuti alates 3. juunist riiki Euroopa Liidust pärit turiste ilma, et kehtestaks neile karantiini.

"Endiselt on keelatud koguneda avalikes kohtades gruppidena. Praeguses olukorras tuleb hoida ühemeetrist distantsi ja me soovitame teil alati kaasas kanda kaitsemaski," ütles Itaalia peaminister Giuseppe Conte oma pöördumises.

Sarnaselt Itaaliale, loodab ka Kreeka avada oma piirid turismile juuni algusest. Laupäeval avati seal avalikud rannad tingimusel, et grupitegevusi ei toimu ja inimesed hoiavad omavahel distantsi.

Randu hakati nädala algsues avama ka Prantsusmaal ja hakati avama koole. Samuti kergendati seal riigisiseseid liikumispiiranguid ehk ilma loata võib nüüd sõita kodust 100 kilomeetri raadiuses. Tipptunni ajal Pariisis liigeldes on siiski vaja tööandja tõendit. Prantsusmaa piirangud vaadatakse uuesti üle järgmise nädala lõpus.