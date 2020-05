"Ma arvan, et suuremad muutused riikide poliitikates - kuidas lubatakse kõigepealt EL-i siseselt kodanikke oma territooriumile - need muutused hakkavad tulema juuni esimeses pooles," ütles Aas vastuseks küsimusele, millal võiks taastuda lennuliiklus Eestist teistesse riikidesse.

Aas rääkis, et kolm Balti riiki on omavahel kokku leppinud ühtsetes reeglites, mille alusel hakatakse lubama lendusid teistesse riikidesse. "See, kas lennud toimuvad või ei toimu, otsustab loomulikult lennuettevõte, sest see on puhtalt nende äririsk. Aga riikide kaardistus - see tuleb riigi poolt," lisas ta.

Küsimusele, millised võiksid olla Eesti lennuettevõtte Nordica esimesed sihtkohad, jättis Aas vastamata. "Need sihtkohad sisalduvad Nordica äriplaanis. Küll aga on Nordica öelnud seda, et nemad alustavad oma lende siis, kui riikidesse on võimalik ka sisenenda. Nemad ei võta seda äririski, et alustavad lende praktiliselt pooltühjalt," selgitas ta. "See sõltub, mis moodi riigid avavad oma piire, lubavad inimesi sisse. Kohe kui on riigid, kus nakkuskordaja on piisavalt väike ja riik on teatanud, et nad lubavad siseneda riiki, siis kui see sihtpunkt on äriliselt piisavalt tasuv, siis me saame seda öelda. Täna hetkel veel me ei saa öelda, milline riik nendele kriteeriumidele vastab - täna ei ole lihtsalt sellist riiki," tõdes minister.

Ministri sõnul arutatakse sel nädalal Nordica uut äristrateegiat, seda millised struktuursed muutused ettevõttes tulevad, ja siis tehakse ka ettevõtte osas uued otsused, muuhulgas riigi lubatud 30 miljoni eurose sisse makse tegemine ettevõtte aktsiakapitali. Aas ütles ka, et Nordica võib lisaks võtta täiendavalt laenu ka Kredexist.

Küsimusele, miks siiani on toimunud Valgevene lennukompanii Belavia lennud Minskist, vastas Aas, et lende lubati, kuna seda kasutasid Eesti inimesed kodumaale pöördumiseks. "Seda lendu kasutati kodumaale tagasipöördumiseks, sest ega võõrriigi kodanikud ei saanud meile sisse nii ehk teisiti," tõdes ta.

Põhjendades seda, miks ei ole praegu lubatud AirBalticu lennud Kopenhaagenisse, ütles Aas, et hetkel, kui ta pühapäeval oma sellekohase käskkirja allkirjastas, ei vastanud Taani olukord veel Eesti seatud kriteeriumidele - et viimase 14 päeva nakatumise tase 100 000 elaniku kohta oleks alla 25. "Aga vaadates trendi, siis ma arvan, et lähipäevil on ka Taani selles olukorras, et sinna saab lende alustada," lisas minister.

"Mis puutub teistesse riikidesse lendamist, siis loomulikult tuleb arvestada seda, kas sinna riiki on üldse võimalik sisse saada või ei ole," lisas Aas.

Aas: tänasest lubame avada lennuliikluse Kopenhaageniga

Esmaspäeva lõuna paiku edastas ministeeriumi pressiesindaja Aasa kommentaari Taani-suunalise liikluse avamisest, milles minister teatas, et lubab esmaspäevast käivitada lennuliini Tallinna ja Kopenhaageni vahel.

"Tänasest lubame avada lennuliine Eesti ja Taani vahel. Nagu eile ka ütlesin, siis oli seda oodata, et Taani viiruse leviku olukord on tänaseks paraneb. Aga rõhutan üle, et peame lähtuma lendude lubamisel reaalsest olukorrast, mitte tulevikuprognoosidest. Sama teeme ka teiste riikidega," ütles Aas.

"Esmaspäevane lend on küll lennufirma poolt tühistatud, kuid loodan, et lähipäevil saavad esimesed lennukid Kopenhaageni suunal õhku tõusta. Eestis on viiruse levik tänu kõikide pingutustele hetkel kontrolli all, nüüd peame jälgima, et see nii ka jääks," lisas Aas.

Lennuliinide piiramine puudutab ainult reisilende, kaubalennud riikidega jätkuvad tavapäraselt ja takistusteta, selgitas minister.