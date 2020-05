Eriolukorra viimasel nädalal ületas töötute arv 50 000 piiri

17. mai seisuga oli Eesti Töötukassas töötuna arvel 50 137 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,7 protsenti. Registreeritud töötute arv kasvas nädalaga 647 inimese ehk ühe protsendi võrra.

Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate üheksa asutust, kes plaanivad esialgse info järgi koondada 256 töötajat.

Neli teadet on seotud Narvas tegutseva Saksamaa ettevõtja Miroslaw Pienkowskiga, kelle ettevõtted on spetsialiseerunud titaanist meditsiinitoodete valmistamisele. Töötukassale esitatud andmete kohaselt koondavad need neli ettevõtet kokku 157 töötajat.

Kokku on 18. mai seisuga määratud hüvitist 15 489 asutuse 121 627 töötajale, sealhulgas 94 343 inimest on saanud hüvitist ühe kuu eest ning 27 284 inimest on saanud hüvitist kahe kuu eest.

Määratud hüvitiste kogukulu on 136 237 361 eurot.

Avalduste esitamise hooog on raugenud ning enamik aprilli palkasid ilmselt hüvitatud.