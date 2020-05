Kümnest uuest nakatunust on kaheksa Lihula hooldekodust

"Kümnest nakatunust kaheksa on Lihula Südamekodust. Kokku on selles hooldekodus nakatunud 13 hoolealust ja üks töötaja. Neli inimest on viidud Pärnu haiglasse," ütles terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ERR-ile.

Ta täpsustas, et kuivõrd haigestunud hooldekodu elanikud on sisse kirjutatud Eesti erinevatesse paikadesse, ongi nad üldises statistikas jagunenud Eesti erinevate piirkondade vahel.

Lihula Südamekodus tehti laustestimine, kui hooldekodu juhataja andis positiivse kroonaproovi. Kust hooldekodu juht viiruse võis saada, ei ole teada. Ta on Lääne Elule öelnud, et käis 29. aprillil ühe hoolealusega Tallinna raviasutuses.

Eestis on kokku tehtud üle 70 000 esmase testi, nendest 1784 ehk 2,5 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.