"Meil on hea meel tugevdada koostööd Enefit Greeni olulise finantspartneri SEB-ga ja suurendada paindlikkust ettevõtte rahastamisel. Viieks aastaks atraktiivse hinnaga rahastuskanal ühtib Enefit Greeni strateegilise fookusega vähendada ettevõtte kapitalikulusid," ütles Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim.

"SEB on strateegiliselt võtnud suuna olla juhtiv taastuvenergeetika finantseerija Põhja- ja Baltimaades. Seetõttu on meil rõõm tõdeda, et Enefit Green on võtnud meid taas oma finantseerimispartneriks, toetamaks oma edasisi kasvuplaane. SEB jaoks on Enefit Greeni näol tegemist siinse piirkonna ühe juhtiva taastuvenergia tootjaga, kes näeb selles energeetikavaldkonnas pikka strateegilist perspektiivi nii enda ettevõtte kui ka Eesti riigi jaoks laiemalt," ütles SEB juhatuse liige Artjom Sokolov.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad 20 tuuleparki Eestis ja Leedus, neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal, 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas ning pelletitehas Lätis. Ettevõte on regiooni üks suurimaid taastuvenergia tootjaid ning suurim tuuleenergia tootja.